Moncler ha intenzione di ampliare il proprio organico anche in Italia. Dunque, nei prossimi mesi avverranno nuove assunzioni presso la famosa azienda fondata in Francia nel 1952. Impegnata nel campo tessile da decenni, Moncler può definirsi attualmente un'azienda in forte crescita. Conseguentemente mira ad assumere nuove figure in alcune regioni d'Italia. Attualmente si selezionano profili per posti di lavoro in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Tra le posizioni aperte si va dal Finished Product Quality Specialist al Fashion Designer e altre posizioni per le quali, nella maggior parte dei casi, si richiede la laurea e la conoscenza della lingua inglese.

Moncler assume: figure ricercate per la sede di Milano

Le Offerte di lavoro di Moncler sono rivolte, in generale, sia a persone esperte, sia a giovani senza esperienza ai quali vengono proposti stage finalizzati all'assunzione. Le posizioni aperte sono indicate sul sito dell'azienda. Bisogna cliccare sulla sezione 'Lavori in evidenza' e inserire 'Italy' nella parte 'Cerca per posizione'. Le figure ricercate andranno ad ampliare l'organico a Milano, Padova e Piacenza. A Castel San Giovanni (PC) si ricerca le figure del Finished Product Quality Specialist e del Logistic Specialist, mentre nel capoluogo lombardo si ricercano:

- Designer Grenoble Product Interface Intern (stage per laureandi in Design con ottime conoscenze informatiche e capacità di problem solving e di lavoro in gruppo);

- Designer Ux Junior (lavoro per professionista con almeno un anno di esperienza in Ux, esperto di interazione, experience e visual design)

- Fashion Designer main woman (posizione aperta a laureati in Fashion Design con minimo 3-5 anni di esperienza nel settore e un'ottima conoscenza della lingua inglese);

- Responsabile operazioni e catena di fornitura (conoscenza end-to-end del ciclo di vita dei prodotti, competenze applicative su Sap S/4 material management, Centric o Model form);

- Responsabile sostenibilità (richiesta laurea in Ingegneria o Economia, e più di 8 anni di esperienza);

- Sviluppatore progetti Junior Digital (richiesta laurea triennale in Economia, 2-3 anni di esperienza nell'e-commerce e conoscenza dell'inglese);

- Specialista in Business Intelligence (laurea in Informatica o Ingegneria Informatica con esperienza nel Digital Marketing);

- Digital Commerce Planner (laurea in Economia, conoscenza dell'inglese, ottime competenze informatiche);

- Ufficio acquisti (esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, conoscenza dell'inglese e doti di problem solving);

- Business controller (laurea Finanza/Gestione aziendale, ottima conoscenza dell'inglese e un'esperienza complessiva di 3-5 anni nel settore).

Posizioni aperte Moncler a Trebaseleghe (PD)

A Trebaseleghe (Padova) le posizioni aperte sono:

- Stage Operation & Supply Chain Cost Controller;

- Modellista capospalla;

- Stage Maintenance Project Manager;

- Europe Subsidiares Accounting Specialist;

- Specialista produzione;

- Dipartimento di gestione credito;

- Coordinatore della regione;

- Amministratore database;

- Stage after Sales Department;

Moncler offre posti di lavoro anche all'estero.

In Italia si trovano posizioni aperte solo nei tre comuni sopra elencati. Se si è in possesso dei requisiti richiesti è necessario cliccare sulla posizione per la quale si vuole inviare la candidatura, registrare un account e seguire la procedura.