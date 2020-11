Interessanti offerte di lavoro per novembre 2020 arrivano da Opera, azienda norvegese specializzata in servizi internet, che è al momento alla ricerca di un Personal Browser che avrà il compito di navigare sul web in cerca di contenuti divertenti e stravaganti: appare decisamente sui generis la proposta del broswer fondato in Norvegia nel 1995, che intende poter contare su una figura 'esperta' del Web e amante dei suoi meandri che sia in grado di andare a reperire tematiche particolari e interessanti da poter poi condividere tramite un blog giornaliero online: "Per questo ruolo importante, stiamo cercando il tipo di persona che ama i meme stupidi, guarda i video dei cuccioli di foca e studia le teorie del complotto" riporta l'annuncio pubblicato dall'azienda sul proprio portale online.

Assunzioni novembre 2020, Opera cerca Personal Browser: offerta di lavoro da 8.000 euro per sole due settimane di impiego

Tra le offerte di lavoro di novembre 2020 quella di Opera non può non saltare all'occhio per una serie di motivi: innanzitutto il profilo, quello del Personal Browser, che sostanzialmente rappresenterà il volto social del browser scandinavo, e in secondo luogo la paga: il noto gruppo offre infatti un compenso da 8.000 euro per sole due settimane di lavoro.

A rendere il tutto ancora più interessante i requisiti per potersi candidare, del tutto 'semplici' da possedere: amare il web e i social, avere una buona conoscenza di browser e motori di ricerca, essere in possesso di un pc e di una connessione alla rete, parlare perfettamente l'inglese ed essere maggiorenni.

Vien da se come creatività, poliedricità, fantasia e sensibilità verso la vetrina offerta agli utenti della rete dai social media costituiscano le caratteristiche fondamentali dell'ipotetico candidato, con titoli di studio e pregresse esperienze lavorative per una volta a finire in secondo piano. E' importante evidenziare comunque come Opera non ingloberà in azienda il candidato scelto, si tratterà piuttosto di un 'vincitore' selezionato che per 2 settimane collaborerà con il gruppo.

Selezioni Opera, per candidarsi c'è tempo fino al 13 novembre

Per potersi candidare all'insolita e particolare offerta di lavoro predisposta da Opera per novembre 2020, - oltre a dover riempire il modulo insito nell'annuncio pubblicato dal gruppo sul proprio sito internet e cliccare poi su 'Apply to Position' -, è necessario compiere fondamentalmente tre passi ricordando che c'è tempo fino a giorno 13:

1.

Montare un breve video (di durata da 15 a 60 secondi) in cui raccontare l'istante di navigazione in rete più importante della propria esperienza da internauta;

2. Caricare il video (con le impostazioni sulla privacy disabilitate in modo tale da renderlo pubblico) su Facebook, TikTok, Instagram o YouTube accompagnandolo con l’hashtag #operapersonalbrowser;

3. Spedire al gruppo il link del video e dei propri profili social all'indirizzo mail personal-browser[@]opera.com.

Il vincitore inizierà praticamente subito il periodo di collaborazione che come periodo di massima abbraccerà dunque gli ultimi due mesi dell'anno.