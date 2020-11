Scatta oggi, 3 novembre, il click day per la richiesta del bonus di rimborso di bici e monopattini acquistati a partire dal 4 maggio scorso. Il rimborso del 60% fino a un massimo di 500 euro può essere richiesto anche per hoverboard o segway, o ancora per servizi di mobilità condivisa come scooter sharing: il bonus verrà rimborsato direttamente sul proprio conto corrente. La domanda si presenta esclusivamente online sul sito messo a disposizione per la richiesta: è necessario avere a disposizione il proprio Spid e i documenti di acquisto. La scadenza per presentare domanda è fissata al 3 gennaio 2021, ma data la scarsità dei fondi disponibili - pari a 210 milioni di euro per 420.000 richieste, mentre le stime parlano di 700.000 biciclette e monopattini venduti negli ultimi sei mesi - chi prima presenterà domanda sarà più sicuro di ottenere il rimborso.

Rimborso bici-monopattini, chi può presentare domanda e come

Dunque conta l'ordine di arrivo di presentazione della domanda per il bonus di rimborso di bici e monopattini. La domanda del buono mobilità 2020 può essere presentata da persone maggiorenni che abbiano la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di provincia o di regione anche con meno di 50.000 abitanti, nelle città metropolitane e in tutti i comuni che abbiano almeno 50.000 abitanti. Occorre la fattura di acquisto oppure lo scontrino "parlante", con la descrizione dell'acquisto (bici, monopattino, segway, hoverboard, servizio di mobilità in sharing) e il codice fiscale in formato pdf di chi ha fatto l'acquisto, oltre all'identità digitale Spid già attiva.

Proprio le credenziali Spid permettono di registrarsi sul sito istituito per il rimborso del bonus: www.buonomobilità. it. Sul sito si dovranno scannerizzare i documenti di acquisto e fornire l'Iban e coordinate bancarie del proprio conto corrente per ricevere il bonifico di rimborso.

Bonus bici, rimborsi fino al 31 dicembre 2020

È possibile richiedere il bonus bici e monopattini per acquisti che non sono stati ancora effettuati. In questo caso, e sufficienza dei fondi permettendo, è possibile ricevere il rimborso del 40% della spesa fatta nei negozi accreditate grazie a un voucher digitale che potrà essere utilizzato fino al termine del 2020.

Dunque, se l'acquisto non è stato ancora effettuato, le modalità per ottenere il bonus sono le stesse dell'acquisto fatto da maggio a oggi: è possibile richiedere il voucher digitale con lo sconto applicato sul sito buonomobilità e consegnarlo, entro un mese dall'emissione, a uno dei 2.000 esercenti fisici e online accreditati, il cui elenco verrà pubblicato sulla piattaforma stessa. Gli esercenti verranno successivamente rimborsati dal ministero. La scadenza per utilizzare il bonus bici e monopattini, anche nel caso di acquisti ancora da effettuare, è fissata al 31 dicembre 2020.