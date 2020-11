Assunzioni aperte nei supermercati del gruppo Pewex a Roma: si ricercano figure da inquadrare nei ruoli di Addetto Ortofrutta, Addetto Pescheria ed Addetto Gastronomia. Le offerte, valide sia per posizioni full time che part time, non presentano al momento una data di scadenza.

Requisiti richiesti per per i ruoli di Addetto Ortofrutta, Addetto Pescheria e Addetto Gastronomia nei supermercati Pewex a Roma

I requisiti richiesti per il ruolo di Addetto Ortofrutta in uno dei 13 supermercati Pewex di Roma sono da individuare nell'aver già maturato esperienza lavorativa nel settore, oltre che nella propensione al lavoro in team.

Vengono richieste inoltre significative capacità interpersonali e di rapporto con il pubblico, resistenza allo stress ed abilità di vendita.

Per la posizione di Addetto Pescheria è necessario aver già maturato esperienza nel settore. Si richiede inoltre capacità di pulizia e preparazione del banco, sfilettatura del pesce, conoscenza delle nozioni e delle modalità di conservazione e rotazione dei vari prodotti nelle celle. Anche in questo caso sono necessarie buone doti interpersonali, ovvero la predisposizione al contatto con il pubblico, propensione a lavorare in gruppo, capacità di vendita e gestione dello stress.

Per candidarsi al ruolo di Addetto Gastronomia, così come per le altre due posizioni indicate, è necessario aver già lavorato nel settore.

Si richiede inoltre una significativa conoscenza del prodotti e delle tecniche di disosso, così come dei vari strumenti di lavoro, sia di taglio che di pesatura. Anche in questo caso è ovviamente fondamentale la predisposizione al contatto con i clienti, così come le doti di vendita e la capacità di lavorare in gruppo.

Per nessuna delle tre offerte sopra elencate è necessario essere in possesso di un titolo di studio.

Modalità ed istruzioni per inoltrare la propria candidatura ai supermercati Pewex

Per candidarsi ad uno dei tre ruoli precedentemente elencati sarà sufficiente visitare il sito web ufficiale dei supermercati Pewex – facilmente accessibile dalla pagina Facebook di seguito – e cliccare sulla voce "Lavora con noi", situata in alto a destra nell'home page.

L'utente si troverà quindi a visualizzare una schermata con l'elenco di tutte le posizioni attualmente aperte. Cliccando sui singoli ruoli sarà possibile inviare il proprio curriculum.

Supermercati Pewex, posizione aperta a Roma per Riordinatore Junior: necessaria laurea o diploma con indirizzo economico

Tra le Offerte di lavoro nella sezione dedicata sul sito della Pewex figura inoltre un annuncio per Riordinatore Junior, sempre su Roma. In questo caso è però richiesto un titolo di studio, nello specifico una Laurea, o in alternativa un Diploma ad indirizzo economico. Fondamentale inoltre essere in grado di utilizzare in scioltezza il pacchetto Office, specialmente excel. Il Riordinatore Junior si occuperà di reportistica, analisi di mercato, rapporto con i punti vendita, gestione rapporti e contatti con i fornitori.

L'annuncio, anche in questo caso, non presenta una data di scadenza.