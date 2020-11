Dal portale del lavoro di Sicuritalia risultano anche questo mese posizioni aperte come guardia giurata e addetto sicurezza non armata. Si tratta di ruoli ricercati in varie città d'Italia e per i quali l'azienda richiede la disponibilità del candidato a lavorare anche nei giorni festivi. La partecipazione alle selezioni richiede la candidatura per via telematica e sono accettate anche persone alla prima esperienza nella vigilanza armata.

L'azienda in questione nasce nel 1956 per occuparsi di sorveglianza e da allora ha avuto una rapida espansione fino ad avere sedi in quasi tutte le regioni d'Italia, impiegando fino a 15.000 collaboratori.

Due figure professionali richieste da Sicuritalia

Una delle figure molto ricercate da Sicuritalia è la guardia giurata e chi verrà assunto potrà vigilare un centro commerciale, un supermercato, una banca o altri tipi di azienda; in più, il futuro agente potrà utilizzare le macchine aziendali per pattugliare determinate zone. Per far parte di questo team di operatori armati bisogna avere la patente B, il porto d'armi e il certificato che attesti la nomina a guardia particolare giurata. Come anticipato, bisogna essere disponibili a lavorare anche nei festivi e non vengono richieste obbligatoriamente esperienze pregresse in questo tipo di sorveglianza. L'inquadramento, invece, prevede sia il contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, ma con un inizio di apprendistato per dare modo a chi non possiede esperienza di apprendere i compiti di tale mestiere.

Si precisa che le sedi di lavoro sono molte ed è possibile visionarle direttamente nell'area 'lavora con noi' del sito web aziendale.

Un'altra figura richiesta attualmente è l'addetto alla sicurezza non armata, un ruolo il cui compito sarà di controllare i parcheggi e gli ambienti all'interno di locali commerciali e aziendali, utilizzando anche appositi terminali per la videosorveglianza.

Per questa posizione, oltre alla disponibilità detta in precedenza, Sicuritalia non richiede particolari requisiti ai candidati, ma sono preferiti coloro che hanno esperienza in questo specifico campo. Il contratto di lavoro sarà inizialmente a tempo determinato e anche in questo caso i luoghi di lavoro sono consultabili nella pagina web indicata per la posizione precedente.

Come inviare il curriculum online

Per candidarsi online è necessario digitare 'sicuritalia lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link 'Lavora con noi | Sicuritalia'. In questo modo si avrà accesso alla pagina aziendale del lavoro e il pulsante giallo 'Operativo armato e disarmato' servirà per avere a disposizione l'elenco delle posizioni aperte, incluse quelle descritte finora. Non resta che cliccare sulla nostra scelta per leggerne la descrizione e riempire i riquadri con i dati richiesti, allegando anche il curriculum.