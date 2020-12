Sono presenti nuove posizioni aperte per aspiranti lavoratori in Eni sul sito ufficiale della nota multinazionale che si occupa di vari settori inerenti all'energia. La società ha recentemente avviato la ricerca per la selezione di personale da assumere in diversi profili professionali per i quali è richiesto come titolo di accesso la laurea o il diploma.

Le posizioni aperte per diplomati e laureati

Ecco le posizioni richieste sul sito ufficiale di Eni:

Senior Business Developer Energy Solutions, presso sedi multiple presenti in Liguria ed Emilia Romagna. Per tale profilo è richiesto il diploma e un'esperienza di tre anni in ruoli afferenti alle risorse che si occuperanno della gestione commerciale. Eni propone, per tale offerta, un contratto a tempo indeterminato;

Addetto Sanzioni Trade Control, a San Donato Milanese. Per tale profilo junior è richiesta la laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche. Le risorse assunte si dedicheranno ad attività in ambito di sanzioni economiche e finanziarie e di trade control. In questo caso l'azienda propone un contratto di apprendistato professionalizzante per coloro che hanno poca esperienza, e uno a tempo indeterminato per le risorse con più esperienza;

Test Automation Manager, a Milano. Questa posizione permetterà alle risorse di essere assunte a tempo indeterminato. Richiesta la laurea magistrale in Ingegneria, Matematica o cultura equivalente. Il personale assunto si occuperà di definire le soluzioni adatte a soddisfare le richieste interne per le attività specialistiche;

Senior Regolazione Power and Renewables Mercati Esteri, a San Donato Milanese. Richiesta la laurea magistrale in Economia, Ingegneria o indirizzi simili e un'esperienza significativa nel settore. Le risorse, che saranno assunte a tempo indeterminato, si occuperanno del monitoraggio e dell'analisi del quadro regolatorio in materia di mercati all'ingrosso dell'energia elettrica;

, a San Donato Milanese. Richiesta la laurea magistrale in Economia, Ingegneria o indirizzi simili e un'esperienza significativa nel settore. Le risorse, che saranno assunte a tempo indeterminato, si occuperanno del monitoraggio e dell’analisi del quadro regolatorio in materia di mercati all’ingrosso dell’energia elettrica; Senior Market Design Power, presso San Donato Milanese. Il personale che aspira ad essere assunto a tempo indeterminato dovrà possedere la laurea magistrale in Ingegneria, Economia o indirizzi afferenti e un'esperienza lavorativa precedente di almeno cinque anni e in ruoli simili.

Come inviare la propria candidatura

Le risorse interessate a una di queste posizioni possono visitare il sito ufficiale di Eni "eni.com/it-IT/carriere.html", nella sezione carriere.

Poi sarà sufficiente scegliere il profilo interessato nelle categorie professionali presenti in Italia e compilare l'apposito form predisposto per ogni posizione, in cui bisognerà indicare i propri dati.