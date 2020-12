L'azienda San Carlo, specializzata nella produzione di patatine, grissini e pane, sta cercando nuove risorse da assumere per diversi ruoli professionali. In particolare ha aperto le selezioni per agenti di commercio, magazzinieri e laureati in Economia o in Ingegneria. Non è richiesta una particolare esperienza pregressa e non è indicata una data di scadenza per candidarsi alle Offerte di lavoro di San Carlo.

Selezioni per magazzinieri e agenti di commercio: non è richiesta esperienza

Le offerte di lavoro di San Carlo sono rivolte anche ai giovani che si apprestano ad avviarsi al mondo lavorativo e sono, dunque, alla prima esperienza.

Gli agenti di commercio, infatti, saranno formati tramite il supporto dei responsabili commerciali, pertanto non è richiesta esperienza nel campo, mentre devono essere in possesso della patente B. Il contratto proposto è a tempo indeterminato e le sedi lavorative sono in provincia di Milano (Robecco Sul Naviglio, Milano, San Giuliano Milanese), Cremona (Sesto Cremonese), in provincia di Torino (Carema), Bergamo (Endine Gaiano, Bergamo), Varese (Castellanza, Varese), Brescia (Travagliato), Forlì, Monza (Muggiò), Mantova (Cerese), Piacenza, Rovigo, Modena, Reggio Emilia, Parma, Belluno, Ferrara, in provincia di Firenze (Figline Valdarno), Pistoia, Rieti, Latina, Cagliari, Sassari, Salerno.

A Cormano, in provincia di Milano, sono aperte le selezioni per la figura di magazziniere che si occuperà dello stoccaggio della merce e della preparazione delle consegne.

Per tale figura sono richiesti i seguenti requisiti: affidabilità, patentino per la guida del muletto, conoscenze informatiche.

Offerte di lavoro: San Carlo cerca laureati, come candidarsi

Il gruppo San Carlo ha aperto le selezioni per risorse che abbiano conseguito un diploma di laurea. In tale ruolo rientrano, ad esempio, gli ingegneri di processo jr, i quali devono essere in possesso di: una laurea triennale e/o specialistica in Ingegneria dell’industria, Ingegneria di produzione o un titolo equipollente; una buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici; comprensione dei flussi produttivi aziendali; conoscenze in ambito elettronico.

Questa figura, tra le sue mansioni, si occupa di ottimizzare il rendimento della società tramite il miglioramento di metodi e di sistemi di produzione. La sede del lavoro è Novara.

Un'altra opportunità di lavoro per laureati è destinata alla figura di addetto all'amministrazione logistica che gestirà le operazioni logistiche e contabili del polo dedicato nel corso di uno stage di sei mesi.

Gli aspiranti devono aver conseguito una laurea in Economia aziendale o Ingegneria gestionale e avere una buona conoscenza degli strumenti informatici. La sede del lavoro è Siziano in provincia di Pavia (Lombardia).

Per candidarsi alle assunzioni di San Carlo è necessario recarsi sulla pagina ufficiale dell'azienda nella sezione "risorse umane" e poi su "offerte di lavoro". In seguito bisognerà cliccare sulla voce "forza vendita" per le posizioni di agente di commercio e magazziniere, mentre i laureati dovranno recarsi nei settori "logistica" e "produzione e manutenzione".