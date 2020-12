Poste Italiane S.p.A offre sul suo sito istituzionale opportunità di lavoro per consulenti finanziari da inserire in tutto il territorio nazionale. Le risorse saranno collocate nei vari uffici postali presenti in Italia. La ricerca si rivolge a giovani laureati in discipline economiche capaci di garantire lo svolgimento di attività di promozione dei vari servizi finanziari e assicurativi. La candidatura dovrà essere inoltrata obbligatoriamente online. Tutte le domande di partecipazione al processo di selezione inviate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Requisiti e conoscenze professionali per consulenti

Sul sito ufficiale di Poste Italiane sono riportate le caratteristiche professionali che ciascun consulente finanziario deve possedere. Il requisito fondamentale è la laurea magistrale in discipline economiche. Oltre a ciò, si richiede l'ottimo utilizzo degli strumenti di Office Automation, ottime capacità comunicative, spontaneo orientamento alla relazione e all'ascolto dei clienti. Inoltre la risorsa dovrà saper organizzare e indirizzare la propria attività lavorativa in base agli obiettivi commerciale predefiniti dal gruppo.

L'area professionale di riferimento è market/commerciale e, come già accennato in precedenza, le sedi di lavoro sono sparse per tutto il territorio italiano.

La tipologia di offerta concessa da Poste Italiane riguarda il contratto di apprendistato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Poste Italiane

Tutti gli interessati possono candidarsi alle posizioni aperte del gruppo Poste Italiane solo telematicamente. La domanda può essere inviata tramite il sito ufficiale di Poste italiane, consultando la sezione dedicata "Lavora con noi". A questo punto l'aspirante ha la possibilità di visualizzare tutte le opportunità di lavoro pubblicate, scegliere l'offerta lavorativa ricercata, accederci e inviare la propria candidatura cliccando sul pulsante "Invia candidatura ora".

Sarà possibile inviare la domanda solo previa registrazione al sito.

La registrazione sarà fondamentale per la conseguente creazione di un account con relativo nome utente e password di accesso. Seguirà l'inserimento dei propri dati anagrafici, professionali, esperienza lavorative e inserimento del proprio curriculum vitae.

Il portale mette a disposizione anche un form per l'inserimento di candidature spontanee.