Poste Italiane prosegue con la selezione di personale da inserire presso le proprie sedi diffuse su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per la gran parte delle posizioni aperte in questo momento è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore, mentre soltanto per quella relativa al profilo di consulente finanziario è necessaria la laurea in materie economiche.

Per consultare la lista delle posizioni aperte in questo momento, basta collegarsi sul sito web di Poste Italiane, nella sezione "recruiting" e scegliere quella più vicina alle proprie attitudini.

In questo momento le posizioni riservate a personale diplomato riguardano portalettere, corrieri e figure di front end.

Selezioni per portalettere in tutta Italia

Non sono segnalati termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per la posizione di portalettere. La ricerca di queste figure riguarda tutta Italia e i form per presentare la propria candidatura risultano regolarmente attivi.

Per ricoprire il ruolo di portalettere è necessario essere in possesso di alcune caratteristiche:

diploma con punteggio di almeno 70/100 oppure laurea con punteggio di almeno 102/110;

patente per la guida del motomezzo aziendale;

patentino di bilinguismo per le sedi nella provincia di Bolzano;

idoneità generica al lavoro, certificata dal medico curante.

Assunzioni di sportellisti per la provincia di Bolzano

Per le sedi della provincia di Bolzano, Poste Italiane ricerca figure di front end che abbiano il diploma di maturità e il patentino di bilinguismo.

I candidati selezionati verranno assunti con contratto a tempo determinato e dovranno occuparsi di effettuare attività di vendita e di pubblicizzazione dei prodotti dell'azienda, nel rispetto di adeguati standard di qualità.

Anche in questo caso non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande: per farlo, gli interessati dovranno accedere alla scheda del profilo e caricare il proprio curriculum.

Posizioni aperte per corrieri Sda per Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto

Contrariamente agli altri due profili, per quello di corriere espresso in Sda è fissato un termine di scadenza per la presentazione delle candidature, precisamente il prossimo 15 dicembre.

Gli annunci sono rivolti a persone con diploma, idonee allo svolgimento della mansione e interessano determinate regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lazio) con particolare riferimento a specifiche città indicate nell'annuncio consultabile sul sito web dell'azienda.