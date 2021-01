La catena di ristorazione McDonald's sta cercando nuove risorse da inserire nei punti vendita. In particolare ha aperto le selezioni per addetti alla ristorazione e accounting supervisor. Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura in modalità telematica.

Offerte di lavoro: McDonald's assume diplomati

L'addetto alla ristorazione è la figura che si occupa della gestione del ristorante in tutti i suoi dettagli: prepara i cibi, deve tenere la cucina sempre pulita e ordinata, coopera con i colleghi per soddisfare le richieste della clientela, ha l'opportunità di comprendere tutti gli elementi direttivi di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione con alti livelli di sicurezza e qualità.

Inoltre accoglie la clientela e la guida nelle scelte dei vari menù, facendo in modo che il cliente possa trascorrere dei momenti piacevoli all’interno del ristorante. Per candidarsi a tale posizione di lavoro è necessario avere flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei weekend e/o nei giorni festivi, essere orientati al cliente, avere un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, pregressa esperienza nell'ambito della ristorazione, capacità relazionali, conoscenza della lingua inglese, predisposizione a lavorare in gruppo. Tale posizione è aperta per le sedi di Roma Annibaliano (Lazio) per la quale ci si può candidare entro il 18 febbraio, Massa (Massa-Carrara in Toscana) per la quale è possibile candidarsi entro il 14 febbraio, La Spezia (Genova) per la quale ci si può candidare entro il 14 febbraio, Busnago (Monza-Brianza in Lombardia) per la quale è possibile candidarsi entro il 17 febbraio.

Le opportunità di lavoro per laureati e come inviare la propria domanda di candidatura

Coloro che possiedono un diploma di laurea a indirizzo economico possono candidarsi nella posizione di accounting supervisor: tale figura si occupa di coordinare, sostenere e supervisionare l'amministrazione della contabilità dei ristoranti in gestione diretta e la contabilità franchisee, organizzando un gruppo di risorse contabili.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Oltre alla laurea, per aspirare al ruolo, è necessario avere esperienza di almeno due anni nel medesimo ambito, conoscere la lingua inglese e i principali tool informatici Office. L'opportunità lavorativa è aperta per la sede di Milano ed è possibile candidarsi entro il 22 gennaio. Per proporsi alle suddette Offerte di lavoro è necessario recarsi sulla pagina ufficiale di McDonald's nella sezione "Trova annunci".

In tale ambito compariranno tutte le posizione aperte a cui sarà possibile candidarsi cliccando su "Invia la tua candidatura".