Attualmente in Trenitalia vi sono numerose posizioni aperte relative a vari profili professionali: la lista di tali posizioni può essere consultata sul sito web dell'azienda, nella sezione relativa alle campagne di ricerca.

Coloro che hanno intenzione di candidarsi ad una delle posizioni aperte, non dovranno far altro che cliccare sul profilo di proprio interesse e, in presenza dei requisiti richiesti, cliccare sul tasto "candidati" posto in basso.

Le ricerche attualmente in corso riguardano i profili di: esperto trazione elettrica progetti internazionali, specialista amministrazione e contabilità (categorie protette), ispettore di cantiere per la direzione lavori di opere civili, training specialist, talent acquisition specialist, buyer, credit controller.

I candidati selezionati per ricoprire questi profili saranno assunti tutti mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzioni per personale tecnico e amministrativo

Per la regione Lazio, si ricercano:

1 esperto trazione elettrica progetti internazionali : per candidarsi a questa posizione, è richiesto il titolo di laurea in ingegneria e un'esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni nell'ambito della progettazione dei sistemi tecnologici. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 12 febbraio;

: per candidarsi a questa posizione, è richiesto il titolo di laurea in ingegneria e un'esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni nell'ambito della progettazione dei sistemi tecnologici. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 12 febbraio; 1 specialista amministrazione e contabilità : il candidato deve possedere una laurea in discipline economiche ed appartenere alle categorie protette ai sensi della L. 68/99. Per candidarsi ci sarà tempo fino al 27 gennaio;

: il candidato deve possedere una laurea in discipline economiche ed appartenere alle categorie protette ai sensi della L. 68/99. Per candidarsi ci sarà tempo fino al 27 gennaio; 1 credit controller: ci sarà tempo fino al prossimo 29 gennaio per candidarsi al profilo di credit controller; il candidato dovrà possedere una laurea in discipline economiche, avere esperienze precedenti presso società di factoring o istituti di credito e buona conoscenza di Office e della lingua inglese.

Selezioni aperte per 8 ispettori di cantiere: sufficiente il diploma

Per la sede di Genova, si selezionano 8 ispettori di cantiere per la direzione di lavori di opere civili: coloro che saranno scelti per ricoprire questo ruolo dovranno occuparsi di controllare i lavori di cantiere e assicurarne l'esecuzione secondo il progetto appaltato, supportare il direttore dei lavori nello svolgimento degli stessi e redigere la relativa documentazione.

Per presentare la propria domanda, sarà necessario che il soggetto abbia un diploma da geometra oppure un titolo di laurea triennale in ingegneria, pregressa esperienza nell'ambito dei cantieri, conoscenza della tecnologia e della lingua inglese.

Il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato al 28 gennaio.

Nuove selezioni al sud Italia

Per la regione Puglia, si stanno effettuando le selezioni per 1 training specialist e 1 talent acquisition specialist: in entrambi in casi è richiesto il titolo di laurea in materie umanistiche, economiche o giuridiche, preferibilmente in Economia, Giurisprudenza, Sociologia o Psicologia.

Per queste due posizioni, il termine per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 31 gennaio.

Sempre in Puglia, a Bari, si assumono anche 3 buyer: per partecipare alle selezioni occorre il titolo di laurea in materie giuridico - economiche o in ingegneria, nonchè un'esperienza almeno triennale nel settore degli acquisti o nella gestione di contratti di forniture e servizi.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 31 gennaio.