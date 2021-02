Il gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato un piano di assunzioni per 3.500 posti che riguarda il triennio 2021-2023. A causa di uscite e pensionamenti (grazie alla legge su quota 100) si arriverà alla media di un nuovo "impiegato" ogni due uscite nell'ambito di accordi definiti con i sindacati. Le figure ricercate sono laureati in economia e altri indirizzi oppure diplomati. Tra le posizioni aperte attualmente sul sito ufficiale del gruppo bancario vi sono quelle per consulenti finanziari junior, agenti senior e junior e specialisti. Sono attivi, inoltre, anche diversi stage.

Le opportunità di lavoro per i laureati

Le risorse laureate avranno la possibilità di candidarsi presso Intesa Sanpaolo per le figure di consulenti, specialisti e per gli stage. I consulenti junior sono richiesti per la sedi di Milano e Torino; per accedere a tale posizione di lavoro è necessario aver conseguito una laurea in materie economiche o giurisprudenza, avere un'età compresa tra i 22 e i 35 anni, non aver ancora conseguito il patentino da consulente finanziario. Un'altra opportunità lavorativa indirizzata ai laureati è quella per specialisti nella gestione dei sinistri: per candidarsi bisogna essere in possesso di una laurea in discipline economiche o in giurisprudenza, avere competenza nel controllo della liquidazione e degli outsourcer sinistri, avere esperienza di almeno quattro anni nel medesimo ambito, capacità di problem solving, flessibilità oraria, doti relazionali, propensione al lavoro di gruppo.

La sede è Mestre (Venezia).

Gli stage, invece, sono indirizzati a giovani laureati senza esperienza i quali avranno la possibilità di partecipare, ad esempio, alle selezioni per junior analyst a Torino e Milano; amministrazione e bilancio (Mestre), business analyst financial sponsor (Milano).

Sanpaolo: offerte di lavoro per diplomati e come fare domanda

I diplomati, invece, hanno l'opportunità di inviare il proprio curriculum per la posizione di agente per attività finanziaria e assicurativa junior (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia) e senior (in tutta Italia).Gli agenti junior devono avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, inoltre è gradita (ma non obbligatoria) una breve esperienza in ambito commerciale.

Gli agenti senior, invece, devono avere un'età compresa tra i 25 e i 50 anni e aver accumulato esperienza lavorativa in ambito commerciale.

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo bancario nella sezione "jobs" e poi in "posizioni aperte". Dopo aver scelto la posizione d'interessa basterà cliccare su "candidati ora".