Sicuritalia lancia nuove assunzioni per il potenziamento del proprio organico e ricerca varie figure professionali per i quali non viene richiesto il possesso di un diploma di maturità. Nel dettaglio, ha avviato le assunzioni per guardie giurate in possesso di DM 154 e addetti alla sicurezza non armata da inserire in diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Continuano le assunzioni in Sicuritalia

Le assunzioni sono rivolte a persone anche senza diploma. Sicuritalia, attiva nel settore della sicurezza continua il programma d'investimenti che mirano anche alle assunzioni di personale da inserire nelle diverse sedi presenti in Italia ed in particolare, le attuali assunzioni si concentrano nelle filiali di Genova, Savona, La Spezia che richiedono l'impiego di guardie particolari giurate con possesso di attestato di formazione DM 154.

Inoltre, si ricercano anche addetti alla sicurezza non armata che, invece, saranno inseriti nelle filiali presenti a Torri di Quartesolo (Vicenza), Belluno e Padova. Si ricercano anche guardie giurate senza il titolo DM 154 che, invece, svolgeranno le proprie mansioni nelle filiali di Bologna, Parma, Verona, Vignate (Milano), Montebelluna (Treviso), Pordenone, Udine, Gorizia, Vicenza e Conegliano (Treviso).

Selezioni in corso per guardie giurate

Le guardie giurate saranno inserite in un primo percorso formativo interamente finanziato dall'azienda e, successivamente saranno in grado di espletare le proprie mansioni in completa autonomia. Si occuperanno, infatti, delle attività di piantonamento presso centri commerciali, negozi e parcheggi e presiederanno le zone al fine di garantire la sicurezza all'interno degli spazi e prevenire i fenomeni di taccheggio e criminalità e garantire la tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre, avranno il compito di elaborare la reportistica giornaliera di tutte le attività svolte. Non viene richiesto il diploma di maturità ma sarà necessario il possesso della cittadinanza dell'Unione Europea, disponibilità a lavoro su turni e nei giorni festivi e possesso della patente B, possesso di porto d'armi e del decreto prefettizio di guardia giurata e ottimo utilizzo degli strumenti informatici.

Si ricercano anche addetti vigilanza non armata, i requisiti

Gli addetti alla sicurezza non armata, invece, verranno inserite all'interno dei centri commerciali o negli spazi comuni e si occuperanno della prevenzione di fenomeni di furti e taccheggi. Anche in questo caso non viene richiesto il possesso di un diploma ma è indispensabile la disponibilità a lavorare su turni, avere ottime capacità nelle relazioni interpersonali, grande affidabilità ed esperienza pregressa nella medesima mansione.

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente tramite procedura telematica direttamente sul portale predisposto da Sicuritalia.