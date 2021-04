L'istituto bancario Intesa Sanpaolo sta cercando nuove risorse da assumere in diversi ruoli professionali. Le opportunità di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati in ingegneria, informatica, comunicazione oppure in discipline economiche. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per la presentazione del proprio curriculum vitae.

Lavoro in banca: le possibilità per i laureati

Intesa Sanpaolo offre diverse opportunità di lavoro per i laureati, i quali potranno candidarsi come agenti, consulenti commerciali oppure per degli stage.

In quest'ultimo caso le selezioni avverranno con una video intervista digitale e se avrà esito positivo, si proseguirà tramite un colloquio con i colleghi della struttura interessata. I laureati in ingegneria informatica oppure in informatica possono inviare il proprio curriculum per la posizione di stage It junior analyst: tale figura si occuperà di progetti d'innovazione digitale degli applicativi e dei servizi bancari e sarà assunto nelle sedi di Milano e Torino.

I laureati in comunicazione e marketing possono candidarsi per uno stage marketing operativo in cui cureranno le pubbliche relazioni, le campagne pubblicitarie e organizzeranno gli eventi fisici e digitali, pertanto dovranno conoscere anche gli strumenti informatici.

La sede di lavoro è Milano.

Gli aspiranti che hanno conseguito un diploma di laurea in discipline economiche possono partecipare alle selezioni per lo stage pianificazione e controlli in cui analizzeranno le performance economico-patrimoniali e le strategie di business, pertanto devono avere una conoscenza base del bilancio bancario.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche in questo caso la sede del lavoro è Milano.

Offerte di lavoro per diplomati in Intesa Sanpaolo e come candidarsi

Coloro che non sono in possesso di un diploma di laurea, ma hanno conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, potranno candidarsi come consulenti commerciali, agenti junior, agenti immobiliari (tali posizioni di lavoro sono aperte anche ai laureati).

I consulenti commerciali devono avere un'età compresa tra i 25 e i 50 anni, una laurea o un diploma in discipline economiche ed esperienza nella consulenza e nella vendita. Inoltre è richiesta l’abilitazione al ruolo di Agente di Commercio. Le sedi di lavoro sono a Milano, Brescia e Perugia.

In Emilia Romagna e in Lombardia, invece, Intesa Sanpaolo cerca agenti junior con partita Iva in attività finanziaria e assicurativa, con laurea o diploma in discipline economiche. Infine a Milano, Bologna, Firenze e Roma si selezionano agenti immobiliari con esperienza nel settore immobiliare, possesso dei requisiti per esercitare la mediazione immobiliare e conoscenze informatiche. Per consultare tutte le Offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo e candidarsi è necessario collegarsi alla piattaforma ufficiale nella sezione "careers" e poi in "posizioni aperte".