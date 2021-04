La catena di supermercato MD discount ha aperto le selezioni per assegnare 180 posti a diverse figure professionali. Tra le posizioni aperte vi sono quelle per addetti alle vendite, addetti al reparto ortofrutta, store manager e vice store manager. Per candidarsi alle offerte di lavoro dell'azienda è necessario inviare il proprio curriculum vitae in modalità telematica, non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda di partecipazione alla selezione.

Lavoro nel supermercato: si cercano addetti vendita e addetto al reparto

La catena di supermercati ha aperto le posizioni per addetti vendita e addetti al reparto ortofrutta.

Per quanto riguarda la prima figura, si occupa delle attività di cassa, di sistemare gli scaffali, della sistemazione del negozio e del rapporto con la clientela. Gli addetti vendita devono essere in possesso di un diploma, aver avuto precedenti esperienze, anche brevi, nel medesimo ambito, essere flessibili nell'orario e disponibili a lavorare nel weekend e nei giorni festivi ed essere automuniti. Le sedi del lavoro per addetti alla vendita sono: Borgomanero, Ferrara, L’Aquila, Manfredonia, Cavallino, San Cesario, Monopoli, Lecce, Ceccano, San Benedetto, Silvi Marina, Alessandria, San Martino Buon Albergo, San Giorgio Bigarello, Riva del Garda, Trani, Lonato del Garda, Francavilla, Bolzano, Mesagne, Sarre, Nichelino, Vieste, Vico, S.

Pellegrino Terme, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Castel San Pietro, Montefiascone, Gozzano, San Michele al Tagliamento, Brunico, Termoli, Sanremo, Cremona, Mortara, Santhià, Varallo, Bricherasio, Zelo Buon Persico.

Gli addetti al reparto ortofrutta devono essere in possesso del diploma e conoscere bene i prodotti ortofrutticoli.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I requisiti richiesti sono i medesimi della precedente figura, mentre le sedi di lavoro sono: Granarolo, Genova, Montano Lucino, Milano, Moncalieri Torino, Como, Loano, Caravaggio, Romano di Lombardia, Vinovo, Beinasco, Ivrea, Riva del Garda, Bergamo, Magnago, Appiano Gentile.

MD cerca manager, come inviare la domanda

Gli store manager e vice store manager sono delle figure che si occupano di gestire il gruppo di lavoro nei punti vendita, pertanto devono avere: buone capacità relazionali, esperienza di almeno due anni nel medesimo ruolo, diploma, patente di guida ed essere automuniti.

Per gli store manager c'è la possibilità di essere assunti nelle sedi di Bologna, Lucca, Larino, Quistello, Granarolo, Padova, Cesano Maderno, Riva del Garda, Budrio, Piacenza, Mortara, Genova, Carmagnola, Solaro, Santhià, Capriate San Gervasio, Fiorano (Modena), Como, Borghetto Lodigiano.

I vice store manager, infine, possono essere assunti nei supermercati di Lucca, Bologna, Genova, Camporosso, Granarolo dell’Emilia, Mirandola, Quistello, Cologne, Paratico, Vinovo, Novara, Ravenna, Lodi, Ranica, Nuoro, Cremona, Capriolo Molinara, Darfo, Mortara, Nichelino, Torino, Leinì, Castelleone, Sant’Angelo Lodigiano, Lonato del Garda, Olgiate Olona. Per candidarsi a tutte le proposte di lavoro di MD è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale dell'azienda nella sezione "Lavora con noi" poi "Posizioni aperte" e "Ricerche in corso".

Dopo aver scelto la posizione d'interesse bisognerà cliccare su "Candidati".