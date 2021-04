UniCredit è alla ricerca di nuovi collaboratori come consulenti di filiale e group talent management da inserire presso le sue sedi in alcune città d'Italia. Le assunzioni anche a tempo determinato sono rivolte a laureati. UniCredit in questo periodo offre anche la possibilità di svolgere stage e percorsi formativi professionalizzanti retribuiti a studenti universitari che verranno inseriti come junior software developer, wealth advisor, product control Milano. Per candidarsi è necessario recarsi sul sito web di UniCredit, nella sezione "Offerte di lavoro"e selezionare l'annuncio più vicino alle proprie esigenze.

Non ci sono termini di scadenza e non è necessario aver maturato esperienza.

UniCredit cerca consulenti di filiale, group talent management

UniCredit assume consulenti di filiale full time, sia a tempo determinato della durata di 3 mesi sia con contratto di apprendistato. Fra i requisiti che non devono mancare c'è laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche, matematiche, scienze politiche e della comunicazione, con ottima votazione e la conoscenza della lingua inglese. In particolare la risorsa si occuperà di gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni, promuovere l’utilizzo dei canali remoti e digitali per ampliare i punti di contatto con i clienti. Dovrà esser proattiva nell’intercettare le necessità dei clienti cogliendo le opportunità commerciali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi.

Tale esperienza darà al candidato l’opportunità di porre le basi per una solida collaborazione per costruire insieme il futuro. Le sedi di lavoro sono a Milano, Napoli, Palermo, Roma,Torino, Bologna,Verona.

Un'altra posizione aperta è per group talent management (gestore di talenti), figura che promuovere il gruppo UniCredit concentrandosi su studenti, neolaureati e giovani professionisti.

Si occupa di gestione della comunicazione esterna ed interna relativa ai temi del capitale umano e della selezione dei candidati alla fase di sviluppo. Organizza eventi nelle principali Università e Business School per interagire con studenti e candidati. Viene offerto un contratto a tempo pieno nella sede di Milano. Non devono mancare i seguenti requisiti: creatività e atteggiamento positivo nei confronti dell'innovazione, eccellente comunicazione, curiosità e voglia di apprendimento, inglese fluente (scritto e parlato).

Percorsi formativi professionalizzanti e stage: corporate graduate program e 'International Internship program'

Dal 31 marzo al 31 dicembre è aperto l'8^ UniCredit International Internship Program volto a sostenere un massimo di 74 stage curriculari della durata di 12 mesi. Per partecipare occorre essere studente universitario (triennale e master) nei campi dell'economia, finanza, management, ingegneria, matematica, informatica, giurisprudenza, scienze sociali o simili, iscritto almeno al second'anno presso qualunque università in Italia o all'estero. Non sono richieste esperienze. I candidati selezionati riceveranno un premio di € 700 mensili (lordo imposte) per l'intera durata dell'internship .Inoltre, la Fondazione corrisponderà un importo fino a €1.000 per eventuali spese di viaggio (nell'eventualità in cui lo stage richieda il trasferimento in città diversa da quella di origine).

Le posizioni disponibili sono per wealth advisory, junior software developer, product control Milano.

L'offerta di tirocinio per wealth advisory (consulente patrimoniale) è rivolta invece a tutti gli studenti universitari che frequentano Master, almeno iscritti al 2° anno di laurea triennale, interessati alla contabilità finanziaria e alla finanza aziendale. Anche in tal caso è necessario conoscere bene la lingua inglese. La sede di lavoro è Milano e la disponibilità è full time. la risorsa dovrà occuparsi di supportare la banca nell'incontro con clienti e nello sviluppo di nuovi business, sfruttando eventi di liquidità o eventi di discontinuità aziendale. Il candidato dovrà sostenere attivamente il responsabile della consulenza aziendale e i referenti territoriali.

Un'altra figura disponibile è quella di junior software developer (sviluppatore di software). Si tratta di uno studente universitario che frequenta un laurea triennale o un Master e che sia disponibile a lavorare a tempo pieno e che abbia eccezionali capacità di comunicazione e lavoro di squadra, oltre che una mentalità analitica. Quanto alla posizione per product control Milano (addetto al controllo), la risorsa si unirà a un team focalizzato sull'implementazione di nuove architetture software con l'obiettivo di definire e gestire il processo di digital document management. Definirà e gestirà componenti software, sviluppi, correzioni, in collaborazione con il team tecnico. Fra i requisiti che non devono mancare la conoscenza di base delle principali tecnologie aperte per le imprese: java EE IBM websphere, database oracle Interesse per lo sviluppo di soluzioni ICT complesse nel campo dei servizi finanziari o altri ambienti di complessità equivalente.

In tal caso occorre aver frequentato studi accademici con particolare attenzione alla finanza/banche o equivalenti.

Viene offerto anche uno stage curriculare retribuito in "CIB Markets Business & Process Transformation". Si richiede la laurea in informatica, ingegneria, matematica o economia aziendale. La risorsa farà parte della Divisione CIB, lavorando a stretto contatto con le funzioni di vendita e trading. Si cerca una persona altamente motivata, propositiva, desiderosa di apprendere, interessata a essere esposta a diversi argomenti nell'area Mercati. Dovrà avere forti capacità interpersonali per lavorare bene in una squadra e capacità analitiche. Deve conoscere il funzionamento dei prodotti dei mercati finanziari e gli strumenti Microsoft (Excel, PowePoint, ecc.).

La sede di lavoro è Milano.