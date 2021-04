Prende finalmente il via il concorso a tempo determinato (36 mesi) dei 2800 tecnici al Sud che prevede, dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda il 21 aprile un fitto cronoprogramma delle prove. Quest'ultimo si snoderà attraverso quattro fasi:

la selezione automatica dei titoli di studio e dell’esperienza professionale

dei titoli di studio e dell’esperienza professionale l'espletamento della prova scritta digitale,

la pubblicazione della graduatoria definitiva

l'assunzione nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono stati 99.357 i candidati che hanno inoltrato domanda per i cinque profili, circa il 55,2% sono donne.

Riguardo la provenienza dei candidati le regioni maggiormente interessate sono la Campania (18.361 persone) e la Sicilia (20.381 persone).

La prevalenza delle candidature pervenute (il 30,3% del totale) riguarda il profilo di funzionario amministrativo giuridico, dove i posti a concorso sono 169. Il secondo profilo più ambito è quello di esperto in gestione, rendicontazione e controllo (24.653 candidature per 918 posti), seguito da esperto tecnico (22.466 candidature per 1.412 posti), esperto in progettazione e animazione territoriale.

Valutazione automatica dei titoli di studio e dell’esperienza professionale con Step One 2019

L'analisi delle domande arrivate per il concorso consiste in una valutazione automatica e digitale dei titoli con l'assegnazione dei relativi punteggi.

Si utilizzerà all'uopo la piattaforma digitale Step One 2019. All'esito della selezione dei titoli prevista per il 17 aprile 2021, il Ministero pubblicherà l’avviso per l’individuazione e la nomina delle commissioni. Dal 17 maggio al 21 maggio 2021, sarà poi reso noto l’elenco dei candidati (circa 8.400) ammessi alla prova digitale da svolgersi con pc o tablet .

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Selezioni previste con il fast track e prova digitale dal 9 giugno

La stessa sarà strutturata in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. La prova si supera con 21/30. Il range temporale entro cui si espleteranno le prove va dal 9 giugno al 17 giugno, mentre la pubblicazione delle graduatorie è prevista dal 30 giugno al 9 luglio 2021.

Seguirà poi l'ultimo step con l'immissione in servizio dei vincitori. Nei maxiconcorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione vi sono anche quello dell'Agenzia delle Dogane per 1226 assunzioni e quello per il Comune di Roma per 1.470 impiegati nel complesso. Anche per tali bandi le selezioni saranno basate sulle nuove regole introdotte con il decreto legge 44/2021. Le prove con strumenti digitali e strutturate in modo veloce avverranno in sicurezza grazie al nuovo Protocollo validato a fine marzo dal Comitato Tecnico Scientifico. Anche in tal caso le assunzioni, che sono invece a tempo indeterminato, avverranno a cavallo fra l'estate e l'autunno.