Centinaia di docenti hanno espletato la prova del concorso straordinario per il ruolo diversi mesi fa, ma ancora non sono stati aggiornati sui risultati. Nei mesi scorsi alcuni docenti sono stati contattati per il controllo del titolo di accesso, requisito fondamentale per l'ammissione alla prova. Intanto gli Uffici scolastici regionali hanno cominciato a pubblicare i dettagli sull'espletamento delle prove suppletive e lentamente tutti i risultati. Non si sa ancora nulla della procedura bandita per l'abilitazione e per cui i docenti hanno pagato già la tassa di iscrizione.

Le prove suppletive del concorso straordinario saranno espletate dal 14 maggio

Le prove suppletive riguardano tutti quegli aspiranti che non hanno potuto partecipare a causa dell'emergenza sanitaria alle prove scritte del concorso straordinario per il ruolo su posto comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare le suppletive si terranno dal 14 al 17 maggio 2021, per l'avviso specifico si consiglia la consultazione in Gazzetta ufficiale. A partire dal 24 aprile 2021, come è stato specificato nell'apposita norma ministeriale, le collocazioni dei candidati nelle aule che saranno sedi di esame, saranno pubblicate sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici scolastici regionali.

Alle prove suppletive possono accedere solo i candidati che sono stati destinatari, entro il 22 aprile 2021, dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti. Per adesso gli avvisi ufficiali sono stati pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali della Puglia, della Sicilia e della Lombardia.

Ancora in alto mare con risultati delle prove scritte della procedura straordinaria

Per quanto concerne i risultati, è stato corretto un numero di prove veramente esiguo rispetto a quello delle prove espletate. Ricordiamo che per superare il concorso bisogna raggiungere un punteggio di 56/80. Per ottenere il ruolo, oltre ad arrivare al punteggio minimo stabilito, i candidati devono necessariamente rientrare nel numero dei posti banditi.

Coloro che non rientrano nel numero dei posti banditi, possono accedere alla procedura abilitativa. Ad oggi 29 aprile 2021, sono stati aggiornati i risultati di alcune classi di concorso per quanto concerne le regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria e Veneto. Le altre regioni che hanno pubblicato precedentemente sui siti ufficiali Usr gli elenchi dei vincitori in alcune classi di concorso sono: Basilicata, Abruzzo, Campania, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Molise, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige.