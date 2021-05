La Regione Campania ha in cantiere un altro bando per tutti i diplomati e laureati che dovrebbe esser pubblicato a breve per il rafforzamento dei centri per l’impiego. A darne l'annuncio è stato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo che ha sottolineato come saranno reclutate nuove risorse da inserire negli enti locali per rafforzare le relative strutture di riferimento, quali in primis i Centri per l'impiego.

Dopo le ultime accese critiche al vecchio concorso Ripam Campania da 2.175 posti di cat. C e cat. D, che si sta per concludere con lo svolgimento delle ultime prove scritte fissate per il 28, 29 e 30 giugno e il 1° e 2 luglio, la regione Campania sembra voler voltare pagina.

Tale bando come confermato anche dai consiglieri regionali del Pd Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola infatti dovrebbe in qualche modo colmare le carenze di personale presenti negli enti locali campani. Lo stesso garantirà un esercito di nuovi impiegati impegnati non solo per i percettori del reddito di cittadinanza, ma per tutta una serie di politiche attive, in grado di costruire un piano personalizzato di accompagnamento al lavoro.

Bando regione Campania: i profili richiesti dovrebbero essere quelli della cat C e D

Non si sa ancora se si tratterà di un concorso come è successo per quello Ripam 2021 oppure se sarà gestito interamente dalla Regione. Quello che è certo è che le posizioni da mettere a concorso sono quelle di categoria C e categoria D.

Si ricorda che i posti della categoria C dovrebbero esser quelli per il profilo di istruttore, dove potrebbe bastare il solo diploma di maturità.

Per la categoria D invece potrebbe esser richiesto il conseguimento della laurea, visto che si tratta del profilo di funzionario. Dovrebbero esser promosse anche nuove procedure di selezione che saranno organizzate secondo regole diverse assicurando tempi più celeri attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Quali i possibili requisiti e altre informazioni

Quanto alle modalità di espletamento delle prove d’esame sempre il consigliere Santangelo ha espresso la sua intenzione di voler espletare una sola prova scritta in maniera digitale. Sparirebbe quindi l'orale. Si vuole comunque assicurare l’omogeneità e la trasparenza delle prove somministrate.

Per le notizie ufficiali bisognerà attendere la pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la pubblicazione dell'avviso si hanno di solito a disposizione 30 giorni per inviare la candidatura tramite la procedura telematica. Potrebbe esser necessario avere una Pec. Non si sa ancora se il concorso potrebbe concludersi entro quest’anno, prima del 2022, ma sicuramente ci si aspetta che l'adesione di molti candidati.