Sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 22/06/21 sono stati pubblicati 5 bandi dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) che riguardano vari profili per un totale di 181 posti di lavoro a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 7 luglio per presentare domanda per via telematica, pagando la tassa di concorso di 10 euro. Sarà necessario essere in possesso di Spid e Pec.

Di seguito ecco dunque le unità previste e i profili ricercati per ogni bando:

10 dirigenti;

91 ingegneri di cui 44 presso le Direzioni territoriali e 47 presso la Direzione Generale di Roma;

2 avvocati presso la Direzione generale Roma;

72 funzionari di area tecnico economica amministrativa categoria C, posizione economica C1, di cui 30 presso la Direzione Generale e 42 presso le Direzioni territoriali;

6 funzionari informatici di categoria C, posizione economica C1 presso la Direzione Generale di Roma.

Requisiti specifici per partecipare ai concorsi Enac per 181 posti

Oltre ai requisiti generali comuni ad ogni profilo vi sono anche i requisiti specifici, che variano con riguardo a ciascun profilo di ogni bando.

In particolare, per il bando per 10 dirigenti occorre avere conseguito un diploma di laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e aver maturato un’esperienza specifica nell’aviazione.

Quanto al concorso per 91 ingegneri, è necessaria la laurea in ingegneria aeronautica, aerospaziale, civile o elettronica, oltre che l'inserimento nell’albo degli ingegneri. Al concorso per 2 avvocati può accedere chi ha una laurea in giurisprudenza ed è iscritto all’albo degli avvocati. Per il bando per 72 funzionari tecnici occorre la laurea in legge, scienze dell’economia, scienze statistiche. Il bando per 6 funzionari informatici è aperto a quanti hanno una laurea in: ingegneria, matematica, fisica, informatica.

L'iter della selezione: preselettiva, una prova scritta e la valutazione dei titoli e orale

L'iter della selezione per ciascun concorso prevede una eventuale preselezione, la valutazione dei titoli e prove scritte e orali. La prova scritta è prevalentemente a contenuto teorico-pratico.

La prova orale ha ad oggetto le stesse materie della prova scritta.

Per il concorso per 91 ingegneri la prova scritta verterà sulle seguenti materie: criteri di progettazione strutture e impianti di aeromobili, criteri di manutenzione e gestione tecnica degli aeromobili, pianificazione dei sistemi di trasporto aereo, disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, normativa ICAO, diritto della navigazione aeronautica.

La prova scritta per il bando dei 72 funzionari tecnici riguarda: il diritto amministrativo, il diritto della navigazione- parte aeronautica, regolamenti e altra normativa dell’UE in materia di aviazione civile.

Tali prove possono svolgersi anche presso sedi decentrate ed eventualmente mediante il supporto di strumentazione informatica. Sul sito ufficiale dell'Enac è possibile consultare ciascun bando di concorso.