Amazon, nota multinazionale attiva nel settore del commercio elettronico ha recentemente avviato nuove assunzioni per operatori di magazzino da destinare nei vari centri di distribuzione presenti anche in Italia. Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online attraverso il portale Amazon.

Amazon ricerca personale in Italia

La multinazionale statunitense è operante nel settore del commercio elettronico ed è presente anche sul territorio italiano. Con i suoi 840 mila dipendenti rappresenta una realtà in costante crescita ed un punto di riferimento per molti consumatori.

Grazie a nuovi ed importanti investimenti, Amazon sta portando avanti un piano di nuove assunzioni volto al reclutamento di operatori di magazzino da destinare nei centri di distribuzione di Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo), Cividate del Piano, in provincia di Bergamo, Novara, Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, Torrazza in provincia di Torino e Colleferro (Roma).

Assunzioni in corso per operatori di magazzino

Secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale Amazon, l'azienda è interessata al reperimento di persone addette al reparto logistico che dovranno occuparsi delle seguenti mansioni: prelievo e stoccaggio della merce in entrata, movimentazione dei pacchi in entrata ed in uscita dal centro di distribuzione, scansione degli ordini anche attraverso l'utilizzo di appositi scanner, imballaggio e spedizione degli ordini ricevuti dai clienti e classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e all'ordine di arrivo in magazzino.

Le risorse dovranno anche occuparsi della risoluzione delle eventuali problematiche al fine di garantire la consegna alla clientela nei tempi previsti.

I requisiti principali

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un'esperienza maturata nel settore logistico ed in uno dei seguenti ruoli: magazziniere, carrellista, addetto allo smistamento, operatore di magazzino, addetto all'imballaggio o mulettista.

Inoltre, è preferibile un'esperienza maturata nel settore della ristorazione, del catering, nell'industria alimentare o nella grande distribuzione organizzata. Si richiedono anche disponibilità a lavorare su turni anche a fare straordinari, possesso della patente B e del mezzo proprio, ottime capacità di organizzazione e di pianificazione, attitudine all'apprendimento ed un'ottima conoscenza e comprensione della lingua italiana.

Non viene richiesto il diploma di scuola superiore. Gli interessati alle assunzioni in Amazon potranno consultare le posizioni aperte e, dopo aver scelto la posizione desiderata potranno inoltrare il curriculum vitae online.