Mondialpol Group Service è un'azienda specializzata nel settore della sicurezza e, per il potenziamento del proprio organico, ha recentemente avviato le assunzioni per guardie particolari giurate da inserire nelle filiali di numerose città italiane.

Assunzioni in corso in varie province

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda Mondialpol Group Service, dove i candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae. L'azienda ha da tempo dato il via a nuove assunzioni per l'implementazione del proprio organico e ricerca in varie province guardie particolari giurate che contribuiranno alla crescita della società.

Nel dettaglio, stando alle recenti Offerte di lavoro, Mondialpol Group Service ha aperto le assunzioni per le filiali di Brindisi, Barletta Andria Trani, Pordenone, Belluno, Milano, Bergamo, Taranto, Parma e Macerata.

Aperte le selezioni per guardie giurate, i requisiti

Le risorse saranno avviate a un percorso di addestramento e formazione adeguato alle esigenze dell'azienda, con il quale saranno in grado di operare in completa autonomia. Al termine del corso di formazione, infatti, le guardie particolari giurate saranno responsabili del servizio di vigilanza, pattugliamento, attività di piantonamento in esercizi pubblici e privati e trasporto dei valori. Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessario un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possesso della patente B, conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni anche notturni e a trasferirsi su tutto il territorio nazionale.

Tra i requisiti preferenziali, anche il possesso dei titoli prefettizi (porto d'arma per difesa personale e decreto di nomina a GPG rilasciato dalla prefettura competente territorialmente), formazione specialistica come addetti al primo soccorso, blsd o addetto antincendio e possesso di attestati in materia di sicurezza sussidiaria o Enac.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per tutti coloro che saranno adibiti al trasporto di valori, invece, viene richiesta un'esperienza maturata nel medesimo ruolo di almeno un anno.

Si ricercano anche operatori fiduciari

Le assunzioni sono rivolte anche agli operatori fiduciari che opereranno nelle sedi di diverse città italiane e si occuperanno del controllo degli accessi, delle attività di reception, della gestione dei centralini e della sorveglianza degli immobili.

Si richiede diploma di maturità, patente B, conoscenza del sistema operativo Windows e della lingua inglese, flessibilità oraria, capacità di autocontrollo e rapidità. Le candidature potranno essere inoltrate solo con la procedura telematica presente sul sito dell'azienda.