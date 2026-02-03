In un inverno che è già consegnato alla storia del ciclismo, Mathieu Van der Poel ha messo in mostra il suo straordinario talento nel ciclocross, dominando tutte le corse a cui ha partecipato e conquistando il suo ottavo titolo mondiale, un risultato mai raggiunto da nessun altro. Van der Poel ha regalato agli appassionati di ciclismo prestazioni memorabili, ma la questione dei guadagni ottenuti in questa stagione di ciclocross riserva sorprese significative. Il premio ufficiale assegnato dall'UCI per la vittoria ai Mondiali di Hulst è di appena 5.000 euro, una somma che, sebbene possa sembrare modesta per un risultato di tale calibro, è solo una parte del suo montepremi totale.

Oltre 15.000 euro per partecipare ad una gara

Le sue otto vittorie in tappe di Coppa del Mondo, insieme alla classifica generale e a qualche altra competizione di ciclocross minore, portano i suoi guadagni a circa 78.500 euro. Una cifra considerevole, certo, ma lontana dai veri guadagni che riesce a incassare con la sua presenza alle gare.

Per una superstar come Van der Poel, i premi in denaro sono solo la punta dell'iceberg. La vera fonte di guadagno è nelle quote di iscrizione, che gli organizzatori delle varie manifestazioni sono disposti a pagare profumatamente per garantirsi la sua presenza. Infatti, quando il campione olandese si presenta sulla linea di partenza, l’affluenza di pubblico aumenta, così come l'attenzione mediatica e le opportunità per gli sponsor.

Per ciascuna gara di ciclocross al di fuori dei circuiti di Coppa del Mondo, Van der Poel percepisce un bonus di partenza stimato tra i 15.000 e i 20.000 euro. Questo significa che in una sola gara può incassare tre o quattro volte di più rispetto al premio ufficiale per aver vinto la maglia di Campione del Mondo. Un calcolo che mette in luce quanto possa essere redditizia la sua presenza, trasformando ogni evento in un'opportunità economica.

Il sistema che aggira le regole della Coppa del Mondo

Ufficialmente, nelle gare di Coppa del Mondo, non sarebbe previsto il sistema delle quote di iscrizione. I premi dovrebbero essere assegnati esclusivamente in base al risultato ottenuto. Tuttavia, le dinamiche dietro le quinte rivelano un altro scenario.

In effetti, le quote per i grandi campioni sono spesso gestite attraverso contratti commerciali separati, una strategia che permette di mantenere intatte le regole ufficiali, mentre allo stesso tempo garantisce che i corridori di punta vengano ricompensati adeguatamente.

In sintesi, sebbene i guadagni ufficiali di Mathieu van der Poel nel ciclocross possano apparire modesti a prima vista, il suo reale profitto è ben più elevato grazie alle strategie di ingaggio messe in atto dai vari organizzatori delle gare. La combinazione di performance di alto livello e la richiesta commerciale circostante conferisce a Van der Poel un potere contrattuale significativo, trasformandolo in una vera e propria superstar del ciclocross e non solo.