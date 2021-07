Previste nuove opportunità di lavoro nel gruppo Ferrero spa, che ha avviato una campagna di assunzioni di personale da inserire nel diversi stabilimenti produttivi presenti in Italia.

Sono diverse le posizioni lavorative ricercate, sia per laureati che per diplomati. La ricerca è aperta a entrambi i sessi. Non sono previsti termini di scadenza per proporre le candidature.

Ferrero avvia nuove assunzioni per diversi profili professionali

Nello specifico, l'azienda cerca le seguenti figure:

Consulente legale: la risorsa dovrà occuparsi della redazione, revisione e negoziazione di contratti generali di approvvigionamento: ovvero contratti di servizi, accordi di magazzini, accordi di licenza IT, contratti di locazione.

Dovrà poi fornire assistenza legale quotidiana e dovrà gestire il rischio. Richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza. La sede di lavoro è Alba (CN).

Controllore industriale junior: la risorsa dovrà fornire supporto alle attività di controllo industriale (pianificazione, analisi, budgeting, reporting), eseguire analisi mensili sui costi industriali e sugli investimenti; monitorare e garantire l'efficienza dell'impianto attraverso la misurazione dei KPI produttivi; monitorare le scorte. Fra i requisiti previsti vi sono gli studi in gestione aziendale completati con successo e 2-3 anni di esperienza in ruoli affini. Sede di lavoro è Balvano (PZ).

Manager addetto al marchio o Junior Brand Manager Kinder dovrà supportare il marketing team in progetti legati alla crescita delle quote di mercato e al rafforzamento della posizione competitiva dei Brand.

Tale figura garantirà il raggiungimento di traguardi, strategie e misurazioni al fine di raggiungere/superare volumi e obiettivi di profitto. Collaborerà inoltre con la funzione ricerche di mercato per monitorare le prestazioni dei prodotti assegnati e il comportamento dei consumatori. Fra i requisiti richiesti c'è l'aver maturato 1-3 anni di esperienza in marketing o affini e l'aver sviluppato forti capacità analitiche.

La sede di lavoro è Alba.

Capo turno magazzino: tale figura lavorerà su tre turni, supporterà le attività di magazzino, coordinando il team (carrellisti, terminalisti e camionisti), interfacciandosi con i colleghi di altre entità e con i copacker. Supporterà le attività di gestione dell'inventario e il passaggio di consegne tra i lavoratori al cambio turno.

Garantirà il rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza sulle linee attraverso l'informazione, la formazione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Richiesta la laurea magistrale in management, elettronica o ingegneria meccanica e un fluente inglese. La sede di lavoro è Balvano.

Specialista in ricette o product integrity recipes: Il candidato provvederà alla creazione di documentazione tecnica per valutazioni preliminari di sicurezza alimentari e delle relative materie prime, dovrà poi elaborare informazioni nutrizionali con valori teorici, ecc. Richiesta la laurea magistrale in tecnologie alimentari, Biologia o Chimica e 2 - 4 anni di esperienza lavorativa in ambiente di una multinazionale.

La sede di lavoro è Alba.

Manutentore elettronico: il neoassunto eseguirà attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione di stabilimento. Necessario il possesso del diploma di maturità in ambito elettronico/e, e un'esperienza almeno di 3-4 anni come elettricista/elettronico. Dovrà poi garantire una disponibilità di lavoro sui 3 turni e giorni festivi per la sede di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).

Specialista settore distribuzione o Supply Chain. Tale risorsa dovrà provvedere ad organizzare i trasporti e le spedizioni di prodotti finiti, intermedi, semilavorati, materie prime, macchinari e resi. Sarà inoltre parte integrante del progetto di riorganizzazione della logistica al fine di implementare strategie e processi di sviluppo e coesione con il mondo produttivo.

Bisogna aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale, con la specializzazione in ambito Supply Chain è un plus; e bisogna dimostrare capacità analitiche e di problem solving. La sede di lavoro è Alba.

Specialista di marketing commerciale a acquirenti o Trade&Shopper Marketing: Tale figura svolge diversi compiti: definisce con la divisione Marketing il budget di categoria (volumi e investimenti promo), analizza gli insight degli acquirenti per creare opportunità di sviluppo del business di categoria. Studia le tendenze dei clienti e individua le aree di opportunità, supporta la funzione marketing nella definizione delle strategie di prezzo. Richiesta la Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale e un'esperienza in marketing, trade Marketing e Vendite.

La sede di lavoro è Alba.

Responsabile di turno manutenzione: la risorsa dovrà provvedere alla gestione del personale sulla base dei fabbisogni derivanti dai piani di produzione e dalle attività già in corso, tenendo conto anche delle sostituzioni. Occorre la laurea magistrale in automazione o ingegneria elettronica, oltre ad avere un'attitudine al problem solving e approccio carismatico. La sede di lavoro è Alba.

Coma inviare le candidature

Tutti coloro che intendono lavorare nel gruppo Ferrero potranno inoltrare la candidatura collegandosi il sito web dell'azienda. Basta accedere alla sezione "Offerte di lavoro," dove i candidati possono allegare il curriculum per la posizione di proprio interesse.

Le selezioni in Ferrero variano si articolano in varie fasi in base alle figure da selezionare. La prima fase è costituita dalla somministrazione di test attitudinali induttivi, numerici e verbali. L'ultimo step prevede un colloquio con i responsabili delle risorse umane.