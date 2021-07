Risparmio Casa, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per la casa e l'igiene, ha recentemente dato il via libera a nuove assunzioni di personale da reperire fra i giovani in possesso di una pregressa esperienza maturata nel settore delle vendite. Nel dettaglio, le attuali selezioni riguardano addetti scaffali e direttori di punto vendita in diverse sedi sul territorio italiano.

Risparmio Casa avvia le assunzioni di personale

Tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di tale azienda, potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il form online messo a disposizione sul portale.

Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione, l'azienda attiva nel commercio di prodotti per la casa, ha lanciato le assunzioni per le figure di addetti allo scaffale da inserire nei punti vendita di Osimo (Ancona), Villafranca (Verona), Romagnano Sesia (Novara), Castione Andevenno in provincia di Sondrio, Genova, Brescia e Curno (Bergamo). Inoltre, le assunzioni sono rivolte anche a direttori di punto vendita che lavoreranno nelle sedi di Brescia, Varese e Curtatone in provincia di Mantova.

Si ricercano addetti allo scaffale

Gli addetti allo scaffale opereranno sotto la supervisione del responsabile del punto vendita e svolgeranno le seguenti mansioni: assistenza alla clientela nelle fasi di vendita, operazioni di carico e scarico merce, rifornimento della merce negli scaffali, approvvigionamento dell'intero punto vendita sulla base del reparto affidato e sistemazione dei reparti.

Per candidarsi alla posizione di addetti allo scaffale non sarà necessario il possesso di un titolo di studio specifico ma servirà una pregressa esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata anche nel settore discount, flessibilità oraria, resistenza allo stress e capacità nell'utilizzo dei transpallet manuali.

Posti anche per direttori di punti vendita

I direttori di punti vendita, invece, si occuperanno della gestione del conto economico, del personale e dei turni. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella risoluzione delle eventuali criticità, nella supervisione delle attività quotidiane in entrate ed in uscita della merce, nelle attività di cassa e nella gestione della struttura per tutte le attività operative.

I candidati ideali dovranno avere una propensione ai rapporti interpersonali, propensione al raggiungimento degli obiettivi, disponibilità a mobilità territoriale e a lavorare su turni anche nei week-end. Requisito principale sarà un'esperienza di almeno quattro anni maturata in settori analoghi. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte e inviare il curriculum per l'offerta di lavoro desiderata.