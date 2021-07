Nella Gazzetta ufficiale concorsi n.59 del 27 luglio è stato pubblicato un bando per nuove assunzioni Miur per 304 posti per personale non dirigenziale per vari profili professionali nel ruolo di funzionari amministrativi, area funzionale III, a tempo indeterminato. Il numero dei posti nelle prossime settimane dovrebbe esser elevato a 648 unità. Per ora i 304 posti sono così suddivisi:

255 funzionari amministrativo, giuridico, contabile;

7 funzionari socio, organizzativo, gestionale;

7 funzionari per la comunicazione e per l’informazione;

35 funzionari informatici - statistici.

Bando Miur: i requisiti per partecipare e come fare domanda

Il bando scade il 27 agosto e tutti gli interessati devono fare domanda esclusivamente per via telematica, utilizzando lo SPID e compilando l’apposito modulo presente sulla piattaforma digitale sul sito del ministero dell'Istruzione previa registrazione del candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al concorso, c'è anche bisogno di una Pec.

I requisiti variano in base al profilo per il quale si concorre. Nello specifico per il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile è necessario esser in possesso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze economiche, scienze politiche, scienze sociali per la cooperazione, Giurisprudenza, ingegneria gestionale.

Per quanto attiene al profilo di funzionario socio, organizzativo, gestionale viene richiesta la laurea triennale in scienze dell’economia e della gestione aziendale, servizio sociale, sociologia, ingegneria industriale, ingegneria dell’informazione, finanza.

I requisiti per il funzionario in comunicazione sono i seguenti: laurea triennale in beni culturali, filosofia, lettere, lingue e culture moderne, scienze dei servizi giuridici, scienze dell'educazione e della formazione, scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, servizio sociale, sociologia.

Quanto al profilo di funzionario informatico-statistico sono richieste le seguenti lauree: ingegneria dell'informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica, scienze della difesa e della sicurezza.

La selezione prevede varie prove: preselettiva, scritta e orale

Il concorso si snoda attraverso:

un'eventuale prova preselettiva con strumenti informatici e digitali;

prova scritta;

prova orale.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove saranno resi disponibili attraverso la piattaforma digitale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La prova preselettiva consiste in un questionario di quesiti a riposta multipla di cultura generale, di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di carattere critico-verbale, di ragionamento logico-matematico. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.

La prova scritta consiste nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: per il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile: diritto amministrativo e costituzionale, civile, diritto dell'UE, elementi di diritto penale, contabilità pubblica, elementi di diritto processuale civile e del lavoro.

Riguardo al profilo di funzionario socio organizzativo gestionale le materie da studiare sono alcune in comune con il primo profilo, a cui si aggiungono anche: tipologie e modelli organizzativi; teorie manageriali, della conoscenza e dell'apprendimento organizzativo; teorie del cambiamento organizzativo e project management.

Anche per il funzionario per la comunicazione e per l'informazione vi sono materie in comune con i primo profilo e inoltre anche: comunicazione e marketing; normativa in materia di protezione dei dati personali e in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione.

Il funzionario informatico statistico deve studiare: norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; metodi di analisi, metodologie e strumenti di Project Management, sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy.

Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. La prova orale, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità dei candidati sulle materie delle prove scritte.

La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. I vincitori sono sottoposti a un periodo di prova di quattro mesi.