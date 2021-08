Anas è attualmente alla ricerca di personale da impiegare come assistente tecnico, capo cantoniere e direttore dei lavori. In particolare, l'azienda seleziona candidati che abbiano almeno un diploma.

Per partecipare a questa campagna di reclutamento la società di servizi per le imprese Gchconsulting mette a disposizione il suo portale telematico dal quale è possibile inserire i dati necessari all'invio della domanda di lavoro. Da ricordare che le candidature possono effettuarsi entro il 12 settembre 2021 e non sarà possibile inviare il curriculum per più sedi lavorative.

La ricerca di assistenti tecnici

Per quanto riguarda la figura dell'assistente tecnico, la risorsa dovrà: supportare il responsabile nei progetti delle varie opere da realizzare, misurare i dati sia tecnici che contabili, fornire le sue conoscenze tecniche agli operai e ai manutentori durante l'esecuzione dei rispettivi lavori. Tra i requisiti richiesti da Anas ci sono: il possesso di un diploma da geometra o di una laurea in ingegneria, esperienza nel settore della fabbricazione di opere stradali e di almeno tre anni come assistente tecnico e conoscenze in materia di codice stradale e di contrattazione. Le assunzioni di tali addetti potranno essere sia a tempo determinato sia indeterminato. Le province dove si andrà a lavorare sono: Bologna, Firenze, Mestre e Trieste.

La ricerca di capi cantoniere

Le altre selezioni ancora in corso sono per il capo cantiere e, in questo caso, la persona selezionata dovrà dirigere il team di tecnici impegnati nel lavoro e controllare le condizioni del tratto stradale di competenza con il mezzo fornito dall'azienda. Inoltre, sarà suo compito riportare ai superiori lo stato dei lavori in corso, le problematiche riscontrate e le azioni intraprese, verificare la coerenza tra gli atti amministrativi indispensabili per l'inizio di un'opera e il luogo in cui avverrà l'esecuzione.

In questo caso, alcuni dei requisiti necessari per partecipare alla selezione sono: il possesso di un diploma, preferibilmente da geometra, esperienza di almeno due anni come direttore di collaboratori, manutentore e nelle attività tipiche dei cantieri stradali. A questi si aggiunge la conoscenza della normativa del codice della strada ed eventualmente il possesso della licenza per l'utilizzo dei mezzi specifici di questo settore.

Quanto a contratto e retribuzione, valgono le stesse considerazioni descritte per la posizione precedente. I luoghi di lavoro saranno: Bologna, Firenze, Mestre e Trieste.

Le candidature online

Come anticipato sopra, candidarsi online alle due offerte lavorative descritte finora è possibile attraverso l'utilizzo del portale web di Gchconsulting, una delle società che si occupa di selezionare i candidati per conto di Anas. Per accedervi bisogna innanzitutto digitare anas lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca e poi cliccare sul relativo link che conduce alla pagina dedicata alle carriere. All'interno di questa si noterà un elenco di società che si occupa della selezione, basterà cliccare sul link relativo a Gchconsulting.