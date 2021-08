Decathlon, la multinazionale francese dedita al commercio di articoli sportivi, ha indetto nuove assunzioni per assistenti di vendita da destinare nelle varie sedi presenti in tutta Italia. Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, allegando il proprio curriculum vitae.

Decathlon ricerca personale in Italia

Si tratta di una buona opportunità per tutti gli appassionati di sport, che potranno fare della propria passione un vero e proprio lavoro. Difatti, avranno la possibilità di essere inseriti in uno dei seguenti reparti: running, trail, ciclismo, sport invernali, sport di montagna, atletica, fitness, pesca, sci, alpinismo, trekking ed escursionismo.

Le assunzioni riguardano i punti vendita di Castelletto Ticino (Novara), Firenze, Bassano del Grappa (Vicenza), Gallarate (Varese), Reggio Emilia, Giugliano in Campania in provincia di Napoli, Modena, Segrate in provincia di Milano, Grosseto, Baranzate (Milano) e Casal del Marmo in provincia di Roma.

Assunzioni per assistenti alla vendita

Gli assistenti alla vendita si occuperanno di fornire un'adeguata assistenza alla clientela e parteciperanno attivamente alla ricezione della merce all'interno del punto vendita, assicurando la sicurezza dei beni e della merce, ascolteranno in modo professionale ogni cliente rispondendo alle loro esigenze, accompagneranno la clientela nelle fasi di acquisto e assicureranno i processi di incasso.

Inoltre, gli addetti alle vendite individueranno il giusto canale di vendita e si occuperanno dell'approvvigionamento del punto vendita direttamente dal punto logistico. Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite non è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e neppure un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata, ma le risorse dovranno avere ottime capacità di lavorare in team, doti relazionali e un orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Posti anche per addetti alla logistica

Per le sedi di Basiano (Milano), Castel San Pietro Terme (Bologna), Brandizzo (Torino) e Maddaloni (Caserta), sono aperte le assunzioni per addetti alla logistica, i quali dovranno gestire l'approvvigionamento della merce negli appositi punti vendita, curare la preparazione delle spedizioni e assicurare il processo di stoccaggio della merce in arrivo.

Si richiedono ottime doti organizzative, capacità di relazione e di comunicazione e buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura online direttamente sul portale Decathlon, dove si potranno visualizzare le Offerte di lavoro in atto e allegare il proprio curriculum vitae.