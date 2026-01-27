Mediaset allunga la durata de La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5 il prossimo sabato 31 gennaio.

Come riportato attualmente dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, l'appuntamento con la soap opera turca campione di ascolti andrà in onda eccezionalmente con una puntata decisamente più lunga rispetto al solito, dato che la messa in onda è in programma a partire dalle 15:00 in poi, subito dopo Forbidden Fruit.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna del 31 gennaio

Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a essere nelle mani delle varie soap turche che popolano ormai la programmazione del daytime.

Per la giornata del 31 gennaio è in programma l'appuntamento con La forza di una donna nella fascia del daytime pomeridiano anche se, eccezionalmente per questo sabato, la durata della soap opera turca avrà una durata maggiore rispetto al solito.

La Guida Tv Mediaset, infatti, riporta che per la giornata del 31 gennaio la messa in onda della serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp comincerà intorno alle 15:00, subito dopo un episodio più breve di Forbidden Fruit.

Mediaset allunga la durata de La forza di una donna: la soap comincia prima il 31 gennaio

A quanto pare, quindi, Mediaset avrebbe intenzione di dare maggiore spazio a La forza di una donna di cui saranno in onda dei nuovi episodi tratti dalla terza e ultima stagione, con la quale calerà per sempre il sipario sulle vicende di Bahar.

La messa in onda di questa puntata speciale del sabato proseguirà fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà a Silvia Toffanin per una nuova puntata di

In attesa di scoprire quale sarà il finale di sempre della soap, possiamo annunciarvi che anche La forza di una donna è destinata a tornare in onda nel daytime di Rete 4, in replica.

Anche La forza di una donna sarà ritrasmessa su Rete 4

Come è già successo con Terra Amara, Endless Love e attualmente con Tradimento anche la serie turca con protagonista Bahar sarà ritrasmessa dalla prima puntata nella mattinata di Rete 4.

Al momento, la messa in onda delle repliche, è prevista a partire dal prossimo settembre per inaugurare al meglio la stagione autunnale di Rete 4 e assicurare un buon traino a Tempesta d'amore dopo la pausa estiva.

Una strategia che, in questi mesi di programmazione ha permesso alla rete di crescere notevolmente negli ascolti della fascia mattutina che va dalle 7 alle 12, arrivando a superare anche gli ascolti dei vari talk show politici e di attualità trasmessi nello stesso slot orario su Rai 3.

Il successo di Rete 4 con le repliche della soap al mattino

Tra i titoli più amati e rivisti dal pubblico vi è Terra Amara che, con il doppio episodio giornaliero, aveva raggiunto una media di oltre 450 mila spettatori pari al 9% di share e picchi del 12% durante la messa in onda.

Buon successo anche per le repliche di The Family che ha registrato una media di oltre 200 mila spettatori al giorno pari al 5%.

Al mattino, inoltre, spiccano anche le repliche de La Promessa, la soap iberica che riesce a catalizzare l'attenzione di oltre 170 mila spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 5 e il 7%, con un picco del 10% registrato durante il periodo delle festività natalizie.

Buoni ascolti anche per gli episodi inediti di Tempesta d'amore che viaggiano su una media di 230 mila spettatori al giorno, con uno share del 4/5%.