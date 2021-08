Lanciate nuove assunzioni di personale da parte dell'azienda che si occupa di manutenzioni stradali. L'Anas, infatti, per il potenziamento del proprio organico ha dato il via libera a nuove selezioni di personale da reclutare fra profili tecnici non dirigenziali da impiegare nelle filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni Anas, domande attraverso Adecco e GCH Consulting

Le domande di partecipazione alle selezioni potranno essere inviate attraverso i siti delle agenzia per il lavoro Adecco e GCH Consulting, dove si potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attualmente aperte dall'azienda operante nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali.

Scorrendo le recenti posizioni aperte, infatti, Anas S.p.A. sta puntando sulle assunzioni per assistenti tecnici e profili professionali di capo cantoniere da inserire nelle sedi di Bologna, Firenze, Mestre (Venezia) e Trieste. Le risorse verranno inizialmente avviati a un percorso formativo ben articolato nell'apprendimento delle mansioni da svolgere per conto dell'azienda.

Selezioni in corso per assistenti tecnici

Gli assistenti tecnici avranno una funzione di supporto delle attività di progettazione. Tra le mansioni principali degli assistenti tecnici, la partecipazione a tutte le attività manutentive. I requisiti per candidarsi alla posizione di assistente tecnico sono: il possesso della laurea triennale in Ingegneria, l'esperienza di almeno tre anni nel medesimo ruolo e nel settore delle manutenzioni delle infrastrutture stradali, la conoscenza della normativa e delle tecniche dei lavori stradali, il possesso della patente B e il buon uso del pacchetto Office.

Si ricercano anche capi cantonieri

Assunzioni anche per la figura professionale di capo cantoniere che, invece, si occuperà del coordinamento delle attività di squadra addetta alle manutenzioni. Gli assunti sorveglieranno le tratte di competenza, interverranno nei casi di pericolo per la circolazione e cercheranno di attuare tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità degli automobilisti, oltre a effettuare le misurazioni, i rilievi, le indagini e i sopralluoghi necessari.

In questo caso, si richiede un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, patente B, esperienza di almeno due anni in analoga mansione e attitudine al lavoro di squadra. Tra i requisiti preferenziali, figurano il possesso della patente C e dell'abilitazione per l'utilizzo delle attrezzature da lavoro.