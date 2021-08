Nuove assunzioni aperte da Decathlon, la nota catena di commercio di articoli sportivi che, per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare su giovani con un minimo di esperienza, i quali avranno la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo con il profilo professionale di addetto alla vendita o alla logistica.

Assunzioni in molte parti d'Italia

Le assunzioni attuali sono aperte per i punti vendita di Bassano Del Grappa (Vicenza), Gallarate (Varese), Reggio Emilia, Giugliano in Campania (Napoli), Castelletto Ticino in provincia di Novara, Ferrara, Montecorvino Pugliano (Salerno), Modena, Segrate in provincia di Milano, Grosseto, Casal Del Marmo (Roma), Villafranca (Verona), Baranzate (Milano) e Curno in provincia di Bergamo.

Inoltre, Decathlon ha avviato le assunzioni per i centri di distribuzione di Castel San Pietro Terme (Bologna), Maddaloni (Caserta) e Brandizzo (Torino).

Avviate le selezioni per addetti alle vendite

Tutti coloro che supereranno le selezioni per il profilo professionale di addetto alle vendite saranno avviati ad un percorso formativo strutturato e direttamente in azienda apprenderanno le conoscenze necessarie per poter affrontare un lavoro nel settore della grande distribuzione organizzata. Gli assistenti alla vendita, infatti, seguiranno uno dei seguenti settori: sport di montagna, sport acquatici, running, fitness, ciclismo, pesca, sport di squadra, arrampicata, trekking, escursionismo, atletica e sport di racchetta.

Si occuperanno, infatti, dell'accoglienza a tutti i clienti ascoltando le loro esigenze e rispondendo a tutti i loro dubbi e perplessità, dovranno essere ambasciatori dei prodotti dei marchi Decathlon, sistemeranno i prodotti nei bancali e negli appositi scaffali e svolgeranno le attività di cassa. Le ricerche sono rivolte a persone con un minimo di esperienza, che abbiano una passione per lo sport e che siano orientati al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, requisito indispensabile è la propensione al lavoro in team.

I requisiti richiesti per addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, dovranno garantire il continuo e corretto approvvigionamento dei punti vendita, curare l'esposizione dei prodotti all'interno del punto vendita e assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali.

In questo caso, si richiede una buona conoscenza della lingua inglese o francese e una disponibilità a lavorare su turni anche nei fine settimana. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare il proprio curriculum esclusivamente utilizzando la piattaforma web presente sul portale Decathlon, dove appariranno tutte le Offerte di lavoro attualmente aperte.