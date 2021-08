È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – quarta serie speciale – Concorsi ed esami n. 64 del 13 agosto 2021 il bando relativo al concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2320 funzionari amministrativi a tempo indeterminato (3° area funzionale, fascia retributiva F1).

La domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, riservata a soli laureati, andrà compilata e inoltrata in modalità telematica entro le ore 23:59 del 30 settembre 2021.

La ripartizione dei posti

I posti sono ripartiti nel seguente modo: 370 unità per le Strutture Centrali, di cui 10 per funzioni inerenti la protezione dei dati, 20 posti per funzioni di controllo di gestione, 50 per attività di fiscalità internazionale, 70 per attività legale, 220 per attività di tipo fiscale.

Mentre 1950 posti sono per le Direzioni Regionali relativamente ad attività amministrativo-tributaria.

Per quanto concerne la Direzione Provinciale, il bando fa menzione di 20 posti per la provincia di Bolzano e di 30 per la provincia di Trento.

Quanto, invece alla Direzione Regionale, i posti sono ripartiti nella maniera seguente: 40 per la regione Abruzzo; 20 per la Basilicata; 40 per la Calabria; 60 per la campania; 320 per l'Emilia Romagna; 40 per il Friuli Venezia Giulia; 105 per la regione Lazio; 50 per la Liguria; 425 per la Lombardia; 40 per le marche; 20 per il Molise; 160 per il Piemonte; 80 per la Puglia; 40 per la Sardegna; 130 per la Sicilia; 130 per la Toscana; 30 per l'Umbria; 10 per la Valle d’Aosta; e 160 per la regione Veneto.

I titoli di studio necessari

Per le funzioni di controllo di gestione, sono necessari i seguenti titoli di studio:

laurea triennale in Scienze economiche e Scienze dell’Economia e della gestione aziendale;

diploma di laurea in Economia e commercio, che sia stato conseguito in base all’ordinamento di studi previgente al Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai predetti diplomi di laurea.

Per le attività di protezione dati:

laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale e Scienze economiche;

diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e commercio (D.M. 509/99);

laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi di laurea di cui sopra.

Per la funzione legale:

laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici;

diploma di laurea in Giurisprudenza (Decreto Ministeriale n. 509 del 1999);

laurea specialistica o magistrale equiparata ai predetti diplomi di laurea.

Per le attività di fiscalità internazionale:

laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale e Statistica;

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze statistiche, Economia e commercio (D.M. 509/1999);

laurea specialistica o magistrale equiparata ai predetti diplomi di laurea.

Per le attività fiscali e tributarie: