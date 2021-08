La società dell'energia Enel è alla ricerca di personale da assumere su tutto il territorio nazionale, anche mediante contratto indeterminato o di apprendistato. Fra le posizioni aperte sul suo sito ufficiale vi sono quelle rivolte a diplomati o laureati, alcune delle quali hanno un termine di scadenza. Enel inoltre offre concrete opportunità di carriera e di crescita professionale a entrambi i sessi per la presenza di varie iniziative volte a favorire il benessere dei lavoratori, percorsi formativi e premi economici per il personale.

Le posizioni aperte in Enel per diplomati e laureati in tutt'Italia

In questo periodo, Enel ha aperto nuove selezioni per consulenti che dovranno dare spazio alle idee innovative, promuovere e vendere i prodotti e servizi di Enel, stipulare i relativi contratti e garantire la gestione della clientela. Fra i requisiti richiesti c'è il diploma o laurea triennale/magistrale con esperienza nel campo delle vendite. La possibilità di candidarsi scade il 30 settembre ed è prevista la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono a Varese Alessandria,Torino, Milano, Pordenone, Ascoli Piceno, Treviso, Mestre, Rimini, Potenza, Barletta, Agrigento, Bari, Catanzaro, Pozzuoli,Terni, Albano e Perugia

Sono inoltre ricercati candidati diplomati per posizioni tecnico-operative.

Fra i requisiti richiesti per la posizione è sufficiente il possesso del diploma tecnico o professionale quinquennale (indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini). I candidati devono possedere, inoltre, competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico. Non sono previsti termini per presentare le candidature e viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi con la successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Le sedi di lavoro sono su tutto il territorio nazionale.

Come inviare la domanda online e il percorso di selezione

Per la candidatura online a una delle posizioni aperte è necessario entrare nella home page di Enel e cliccare sulla lente di ricerca posta in alto a destra. Dal menù a tendina è possibile accedere alla sezione 'Lavora con noi' e poi in "Posizioni aperte".

Con la selezione della nazione Italia si potranno visualizzare tutte le posizioni aperte pubblicate sul sito dell'azienda di energia per le quali sia possibile candidarsi.

Tuttavia, per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi al sito. Solo successivamente i candidati potranno inserire tutti i dati richiesti in merito alle esperienze avute in passato e ai titoli di studio. Le selezioni sono articolate in diverse fasi. La prima consiste nella valutazione dei cv pervenuti. I profili ritenuti più idonei ricevono una prima intervista telefonica al termine della quale si fissa un incontro conoscitivo o colloquio individuale da parte dei responsabili dell'ufficio locale.