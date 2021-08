In questi giorni centinaia di docenti sono impegnati nella compilazione di due procedure importanti per la loro carriera lavorativa all'interno del mondo della Scuola. Infatti le due procedure riguardano da una parte le immissioni in ruolo da Gps di I fascia, dall'altra le supplenze che saranno assegnate ai docenti nell'anno scolastico 2021/2022.

Per entrambe le procedure, che potranno essere presentate anche congiuntamente, sarà possibile per gli aspiranti compilare la domanda su Istanze online dal 10 agosto fino al 21 agosto 2021.

L'avviso del Ministero dell'Istruzione sull'assegnazione degli incarichi per l'a.s. 2021/22

Nelle ultime ore il Ministero dell'Istruzione ha diramato un avviso proprio sulla presentazione delle domande di partecipazione all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato da parte degli insegnanti interessati alla procedura.

In particolare, nell'avviso si notifica che dal 10 agosto al 21 agosto saranno disponibili le funzioni telematiche per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'attribuzione dei posti comuni e dei posti di sostegno rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo. Tali cattedre vuote saranno assegnate ai docenti in possesso dei requisiti, i quali firmeranno un contratto con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno 2022.

I docenti interessati al ruolo sono quelli presenti nella prima fascia delle Gps con tre anni di servizio

Per i docenti interessati all'assunzione da Gps di I fascia, il contratto si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato, previo conseguimento del periodo di prova e formazione. Possono aspirare all'assunzione da Gps, i docenti di sostegno inseriti nella prima fascia ed in eventuali elenchi aggiuntivi e i docenti su posto comune che, oltre ad essere nella prima fascia, hanno anche tre anni di servizio alle spalle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli insegnanti che, invece, sono nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) potranno partecipare alla procedura solo per l'assegnazione delle supplenze annuali.

Si possono indicare fino a 150 preferenze tra quelle sintetiche e quelle puntuali

I docenti che presenteranno la domanda su Istanze Online fino al 21 agosto 2021, potranno indicare fino a centocinquanta preferenze tra quelle puntuali (ovvero le scuole) e quelle sintetiche (ovvero comuni e distretti).

Inoltre gli aspiranti potranno anche mettere in ordine di preferenze le cattedre disponibili in base al tipo di posto e alla classi di concorso per le quali si concorre. Infine si possono selezionare sul sistema anche spezzoni orari ed eventualmente richiedere il completamento di cattedra in un altro istituto scolastico.