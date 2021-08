Continuano le assunzioni nella multinazionale francese Leroy Merlin, che da anni opera nel settore della grande distribuzione organizzata nell'ambito della vendita di prodotti di ferramenta e per il "fai da te".

Nel dettaglio, attualmente sono aperte le assunzioni per scaffalisti e per consiglieri di vendita, per i quali viene richiesto il possesso di un diploma di maturità.

Leroy Merlin ricerca personale

Le assunzioni in Leroy Merlin rappresentano un'opportunità per tutti coloro che desiderano far parte di un'azienda che, ad oggi, può contare sulla collaborazione di oltre 78 mila dipendenti su scala mondiale e svolgono le proprie mansioni nel settore delle vendite, nell'ambito amministrativo e nel logistico.

Secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Leroy Merlin, la società ha avviato le assunzioni per scaffalisti da inserire nella sede di Brescia e per consiglieri di vendita, i quali svolgeranno le proprie mansioni nei punti vendita di Torrazza Coste in provincia di Pavia, Treviso, Livorno, Mesagne (Brindisi), Verona, Torino e Udine.

Assunzioni per consiglieri di vendita

I cosiddetti consiglieri di vendita dovranno occuparsi della predisposizione della merce all'interno dello store affidato e del mantenimento in ordine del proprio reparto. Accoglieranno i propri clienti e faranno in modo di rendere piacevole la propria esperienza di acquisto, renderanno autonomo l'atto di acquisto al cliente, concretizzeranno le attività di caricamento e svolgeranno tutte quelle attività per la tutela del patrimonio aziendale.

I requisiti principali per candidarsi alle assunzioni sono: diploma tecnico professionale, esperienza nel settore vendite di almeno tre anni, conoscenza dei software gestionali e dei pacchetti applicativi, oltre ai principali social. Inoltre, sono richiesti: passione per il prodotto, capacità di relazione, orientamento al risultato e networking.

Si selezionano anche scaffalisti

Gli scaffalisti, invece, dovranno occuparsi della corretta tenuta delle aree all'interno del punto vendita, rispettando le norme sulla sicurezza, controlleranno la merce e la adatteranno secondo le linee guida e le regole di Leroy Merlin, anche al fine di rendere tracciabile lo stock e cureranno il layout del negozio.

I candidati ideali dovranno avere un diploma professionale, esperienza pregressa, orientamento al raggiungimento degli obiettivi commerciali, ottime doti di leadership e attitudine di organizzazione e la disponibilità ad effettuare turni di lavoro dalle ore 6 alle 10.

Le candidature per le assunzioni potranno essere inoltrate esclusivamente online utilizzando la procedura telematica.