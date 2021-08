Il 21 agosto 2021 scade la domanda per l'espressione delle preferenze da parte dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps). In questa fase, infatti, hanno potuto presentare l'istanza congiuntamente sia i docenti con tre anni di servizio inseriti nella prima fascia delle Gps per l'immissione in ruolo (se rientranti nel contingente dei posti disponibili), sia i docenti di seconda fascia che aspirano a una cattedra al 30/06 o al 31/08 2021. La domanda è stata aperta per gli aspiranti sul portale "Polis-Istanze Online" con scadenza il 21 agosto 2021.

Gli esiti delle domande riveleranno la sede di assegnazione dell'incarico a tempo determinato o di nomina

Dall'ultima settimana di agosto i docenti potranno conoscere gli esiti delle loro domande, ovvero la sede di assegnazione dell'incarico di supplenza/nomina e, nel caso dei contratti a tempo determinato, la scadenza del futuro contratto. Inoltre gli insegnanti che hanno inserito anche gli spezzoni orari tra le proprie preferenze, potranno sapere quante ore settimanali sono previste dal contratto e se hanno diritto a un completamento orario presso un altro istituto scolastico tra quelli prescelti,

Dal 1° settembre potrà avvenire la presa di servizio e partiranno le supplenze brevi e saltuarie

Quest'anno si conosceranno le sedi di assegnazione prima rispetto agli altri anni, quando i docenti hanno dovuto attendere fino alla fine di settembre e agli inizi di ottobre per conoscere gli esiti.

Ciò comporterà una organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico più efficiente, in quanto si sapranno già da subito le assenze dei docenti che richiederanno malattie, maternità o congedi parentali. Dunque le segreterie scolastiche potranno procedere con la chiamata dei docenti per le supplenze brevi e saltuarie dall'inizio dell'anno scolastico, limitando i giorni in cui gli alunni dovranno svolgere le lezioni senza insegnanti in cattedra.

Per accedere all'istituto scolastico è necessario che i docenti possiedano il Green Pass

Gli insegnanti, a cui verrà assegnato un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022, devono possedere il Green Pass. Bisogna sottolineare, infatti, che dal 1° settembre per il personale scolastico è obbligatorio possedere il Green Pass ai fini dell'accesso negli istituti scolastici, Fanno eccezione i casi di esenzione, inoltre vi è la possibilità di annoverare il giorno della presa di servizio tra i cinque di “assenza ingiustificata”.

A tal proposito le segreterie scolastiche e i dirigenti sono in attesa di chiarimenti da parte del Miur per conoscere le modalità di presentazione e di controllo del Green Pass.