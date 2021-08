L'Unione Terre d'Argine, delegato per la gestione del personale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ha emanato un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti nella professionale di assistente sociale. Lo stesso ente comunale deve assumere tre unità di personale con profilo di istruttore tributi. I vincitori di suddetto ruolo professionale beneficeranno di un contratto a tempo indeterminato. Nell’eventualità che l'amministrazione riceva un numero di istanze superiori a 120 (assistente sociale) e 200 (istruttore tributario), la commissione si riserva la possibilità di espletare una prova preselettiva, alla individuazione dei candidati idonei da ammettere alla prova scritta.

Per quanto concerne la prova d'esame finale, i concorrenti per ambedue le professioni saranno chiamati a sostenere una prova scritta a contenuto tecnico-professionale, per il ruolo di assistente sociale, e nella soluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta aperta (istruttore tributi). Infine, la prova orale consisterà in un colloquio individuale vertente sugli argomenti presenti nei bandi. Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato all'8 settembre 2021.

Unione Terre d'Argine: si cercano assistenti sociali e istruttore tributi

I candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenere a uno stato della comunità europea, ed essere in possesso della patente di guida non inferiore alla B.

Oltre ai requisiti stabiliti a norma di legge è necessario il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Assistente sociale

Essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali, sezione A o B;

Laurea magistrale (classe LM-87),

Oppure, laurea specialistica o del vecchio ordinamento;

Altresì, laurea in Servizio Sociale (classe L-39).

Istruttore tributi

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Altro titolo equivalente, tra cui maturità di durata quinquennale.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere consegnate, unicamente tramite piattaforma digitale, utilizzando la procedura on line, accessibile alla sezione del sito Internet del comune.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alle istanze deve essere allegata, la ricevuta della tassa di ammissione quantificata in euro 9,50, le certificazioni attestanti in caso di diritto o titolarità di permesso di soggiorno e in caso di titolo di studio conseguito all'estero. Per ogni ulteriore informazione rimandiamo ai testi completi dei bandi, scaricabili nel sito istituzionale dell'Unione delle Terre d'Argine, selezionando la voce: amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi di selezione. Oppure, alla pagina dell'albo pretorio on line dello stesso portale.