Pubblicati tre nuovi Concorsi Pubblici per Oss (operatore socio sanitario) in scadenza a settembre 2021, di cui due indetti da altrettante strutture residenziali per anziani in Veneto, entrambe in provincia di Vicenza e alla ricerca di quattro Oss ciascuna, e uno dalla ASST Brianza di Vimercate, in Lombardia, che deve invece selezionare 30 operatori.

Tutti e tre i bandi di concorso prevedono che ai candidati che passeranno le prove selettive, risultando idonei, venga proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come partecipare alla selezione e quali sono le prove

Scade il 6 settembre 2021 il bando di concorso per oss indetto dalla ASST Brianza di Vimercate, volto all'assunzione di 30 operatori socio sanitari.

Entro le ore 23:59 gli interessati dovranno aver completato la procedura di iscrizione dal sito dell'azienda sanitaria brianzola, accedendo alla pagina "Bandi di Concorso e Avvisi". Richiesto il pagamento della tassa di iscrizione pari a 20 euro.

Le prove di selezione saranno due, una scritta e una orale. La graduatoria verrà stilata anche con la valutazione dei titoli di ciascun candidato.

Bisogna invece inviare entro il 10 settembre la propria candidatura al concorso per Oss della casa di riposo Muzan, sita nella città di Malo in provincia di Vicenza.

Occorre scaricare dal sito della struttura il modello di domanda, che andrà inviato tramite PEC alla mail indicata nel bando, disponibile sempre sul sito, o con raccomandata A/R. La tassa di iscrizione è di 15 euro.

Anche in questo caso le prove di selezione saranno due, con la possibilità di una prova preselettiva se le candidature per i quattro posti da operatore socio sanitario pervenute saranno numerose.

C'è tempo fino alle ore 12 del 20 settembre per inviare la domanda di partecipazione alle due prove di selezione, con eventuale prova preselettiva, del concorso per Oss indetto dalla casa di riposo di Cartigliano, in provincia di Vicenza. Anche in questo caso va scaricato il modello di domanda dal sito dell'istituto, da inviare poi tramite PEC alla mail indicata nel bando.

La tassa di iscrizione è di 10 euro.

Quali sono i requisiti richiesti per i nuovi bandi Oss

I requisiti richiesti per lavorare come operatore socio sanitario sono i medesimi: occorre avere l'apposito attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto. In caso sia stato ottenuto all'estero o in altra regione, è necessario che tra la documentazione inviata in fase di candidatura ci sia anche il certificato di equipollenza del titolo.

Ovviamente occorre essere maggiorenni, avere l'idoneità fisica e non essere stati destituiti o licenziati da precedenti mansioni nella pubblica amministrazione.

Solo per il concorso pubblico Oss indetto dalla casa di riposo di Cartigliano è richiesto anche il possesso della patente di guida, categoria B.