Nel sito dell'Agenzia delle Entrate, in data 13 agosto 2021, è stato pubblicato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.320 funzionari amministrativi-tributari. Le domande dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro e non oltre le 23:59 del 30 settembre 2021. La compilazione potrà essere fatta tramite l'utilizzo dell'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Agenzia. Tra i requisiti richiesti vi è il possesso della laurea.

Concorso per funzionari: il bando

L'Agenzia delle Entrate ha reso pubblico suo sito ufficiale il bando relativo a 2.320 assunzioni a tempo indeterminato per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria.

I posti sono cosi ripartiti:

20 posti per funzionario esperto in controllo di gestione, codice CG 20;

10 posti per funzionario esperto in protezione dei dati personali, codice PD 10;

70 posti per funzionario esperto in attività legale, codice LEG 70;

50 posti per funzionario esperto in fiscalità internazionale, codice INTER50;

2.170 posti per funzionario esperto in materia fiscale, codice RTRIB 2170. Questi posti verranno ripartiti negli uffici centrali e tra le direzioni regionali presenti nel territorio nazionale.

Ciascun candidato potrà partecipare a più procedure. Inoltre il 10% dei posti sono riservati ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate.

Requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande

Potranno concorrere alla procedura selettiva coloro in possesso dei suddetti requisiti: una delle lauree riportate nel bando, tra le quali giurisprudenza, economia e scienze politiche. Sono ritenute valide anche le lauree conseguite all'estero. Inoltre bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana, essere regolari nei confronti del servizio di leva, godere dei diritti civili e politici e avere l'idoneità fisica per l'impiego.

Una postilla importante è rappresentata dal fatto che sono esclusi dal partecipare al concorso chi in passato è stato destituito, dispensato o licenziato nella pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, dovrà avvenire entro le 23:59 del 30 settembre e bisognerà essere in possesso di una PEC.

Una volta inviata la domanda, arriverà via email la conferma. Ciascun candidato potrà apporre modifiche fino all'ultimo momento disponibile.

Le prove selettive previste

La procedura di selezione prevede una prova: oggettiva attitudinale, oggettiva tecnico-professionale e orale con l'integrazione di un tirocinio teorico-pratico.

La prima consiste in una batteria di domande a risposta multipla, con la prova che viene valutata in trentesimi. Accederà alla fase successiva chi otterrà il punteggio minimo di 21/30.

La seconda come la prima prevede delle domande a risposta multipla e anche questa verrà valutata in trentesimi. Anche in questo caso accederà all'ultima prova chi totalizzerà 21/30.

Infine la prova orale integrata dal tirocinio si svolgerà presso la sede dell'Agenzia delle Entrate o in modalità telematica, con durata di sei mesi e relativa retribuzione.