Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio n 60 è stato pubblicato un nuovo concorso per 128 posti di ispettore logistico gestionale del Corpo dei Vigili del fuoco. Possono partecipare anche i civili.

Sono previste però alcune riserve a favore del comparto. Il bando scade il 30 agosto e per candidarsi in via telematica bisogna esser in possesso di credenziali digitali SPID e aver attivato una Pec (posta elettronica certificata). Solo così si potranno compilare tutti i campi, attraverso il portale concorsi online dei Vigili del Fuoco e stampare la ricevuta che attesta l'iscrizione al bando.

Bando Vigili per 128 ispettori: requisiti

Per partecipare al concorso viene richiesta: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti politici; età non superiore ad anni 45; idoneità fisica al servizio; diploma di maturità. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Fra i compiti degli ispettori vi è quello di partecipare alle attività di difesa civile e protezione civile. Svolgono anche funzioni amministrative e contabili, collaborano con le professionalità superiori all’attività di organizzazione e partecipano ad attività di gestione generale della struttura cui sono assegnati.

Possono svolgere funzioni di consegnatari e di cassa. Inoltre coordinano, monitorano e verificano l’attuazione di progetti e piani organizzativi e svolgono, ove previsto, attività tecnico ispettive.

Concorso Vigili del Fuoco, 128 ispettori: prove

Il concorso si snoda attraverso una serie di fasi:

eventuale prova preselettiva che potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

che potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. prova scritta ;

; prova orale.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, amministrativo; contabilità di Stato.

Per superare la prova occorre ottenere un punteggio di 21/30. La prova orale riguarda oltre alle materie oggetto della prova scritta, anche elementi di diritto privato, scienza delle finanze, ordinamento del Ministero dell’interno, verifica di lingua straniera.

Viene prevista anche la verifica dell'idoneità fisica. Saranno nominati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, che si ottiene sommando il voto conseguito nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco.