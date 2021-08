Le ultime posizioni aperte da Enel riguardano le ricerche di tecnici e di sviluppatori di progetti, ruoli che non prevedono date entro cui poter effettuare la domanda di lavoro. Inoltre, due fattori importanti permettono di partecipare alle selezioni e cioè il possesso di un diploma di tipo tecnico mentre solo nel caso degli sviluppatori sarà necessario essere laureati in ingegneria o economia. Da tenere a mente che le candidature vanno eseguite online tramite il portale web messo a disposizione dall'azienda e che la campagna di reclutamento è rivolta a entrambi i sessi.

La posizione aperta per i tecnici

La descrizione di questa offerta di lavoro prevede che il candidato tecnico dovrà svolgere mansioni di carattere operativo, quindi si può dedurre che il futuro lavoratore sarà a contatto con impianti, cavi, tralicci e strumentazioni tipiche di questo settore. In particolare , Enel cerca persone che abbiano ottenuto un diploma a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico o comunque inerente al campo energetico. In più il candidato dovrà avere conoscenze in materie di sicurezza, sarà sua premura rendersi reperibile per le chiamate urgenti e dovrà avere anche dimestichezza con le applicazioni digitali. L'inquadramento comporterà la somministrazione di un apprendistato della durante di 36 mesi, periodo in cui l'addetto acquisirà le competenze necessarie a svolgere al meglio questo lavoro e per questo scopo verrà seguito da una figura senior.

Le sedi in cui si andrà a lavorare interessano tutto il territorio nazionale in base alle esigenze.

La posizione aperta per gli sviluppatori di progetti

Nel caso della ricerca di sviluppatori di progetti, il neo assunto dovrà sviluppare un progetto inerente le energie rinnovabili, puntando sull'eolico e il solare. A livello pratico, dovrà effettuare sopralluoghi nelle zone dove avverrà la realizzazione dell'impianto in modo che sia fattibile, controllare che non ci siano vincoli che possano ostacolarne la messa in opera, richiedere i permessi indispensabili, partecipare alle operazioni necessarie ad aprire il cantiere e negoziare con le controparti coinvolte nel progetto.

In questo caso, alcuni dei requisiti richiesti da Enel saranno: il possesso di una laurea ingegneristica o economica, esperienza di almeno 3 anni nella fabbricazione di impianti a energia rinnovabile, conoscenza degli step fondamentali per aprire un'attività economica, capacità di gestire e risolvere i problemi che possono emergere da questo tipo di attività. Le assunzioni avverranno a tempo indeterminato e la sede principale a cui si verrà destinati è la Sardegna. nell'annuncio però si afferma che vi è la possibilità di effettuare trasferte anche in altre sedi ove le esigenze lo richiedano.

La domanda di lavoro online

Per candidarsi online alle offerte lavorative descritte, bisogna digitare enel lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca così da ottenere il link necessario ad accedere alla pagina dell'azienda dedicata alle carriere. All'interno di questa si dovrà cliccare su posizioni aperte e più in fondo sul disegno dell'Italia. Ciò porterà all'elenco degli annunci, tra cui quelli di nostro interesse. Un click sul titolo della posizione scelta mostrerà sia la descrizione sia il pulsante Invia candidatura con il quale completare l'invio del curriculum.