Nuove offerte di lavoro per infermieri nelle strutture sanitarie di varie città in Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria ed Emilia Romagna: le selezioni sono gestite da Eures, il portale europeo della mobilità professionale, per conto di Umana S.p.A, e la scadenza per inviare la propria candidatura è fissata al 31 dicembre 2021. I contratti di lavoro proposti per i 60 posti da infermiere saranno sia a tempo indeterminato che determinato, con stipendi lordi annui tra 25mila e 35mila euro a seconda delle mansioni e delle sedi di lavoro.

Offerte di lavoro per infermieri: requisiti per le selezioni di Umana e sedi di lavoro

Per poter lavorare come infermiere è necessario il possesso almeno della laurea triennale in Scienze Infermieristiche o di un altro titolo equipollente. Necessaria inoltre l'iscrizione all'Albo Professionale delle professioni infermieristiche, che sia l'Albo italiano o del Paese di origine del candidato.

Tra gli altri requisiti richiesti per queste offerte di lavoro per infermieri c'è la conoscenza della lingua italiana (come minimo si richiede il livello B2 per i candidati stranieri), empatia, affidabilità e buone doti relazionali. Solo per le selezioni di infermieri da destinare a due strutture psichiatrico-riabilitative in Veneto è richiesto di essere automuniti.

Nello specifico dei posti di lavoro, queste selezioni sono per le seguenti posizioni e strutture:

20 infermieri per strutture geriatrico-alberghiere nelle città di Brescia, Legnano, Mantova, Milano, Varese (numero di riferimento specifico dell'annuncio: EURES Milano Rif. 27/2021)

20 infermieri per diverse strutture geriatrico-alberghiere nelle città di Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Genova, Savona, Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna (numero di riferimento specifico dell'annuncio: EURES Milano Rif. 28/2021)

10 infermieri psichiatrici per una struttura a Dueville in provincia di Vicenza e per una a Cologna Veneta in provincia di Verona (numero di riferimento specifico dell'annuncio: EURES Milano Rif. 29/2021)

10 infermieri in Valsugana (Trento) per una struttura di cure intermedie (numero di riferimento specifico dell'annuncio: EURES Milano Rif. 30/2021)

Modalità di invio candidatura per le offerte di lavoro infermieri

Come detto, c'è tempo fino al 31 dicembre per candidarsi a queste selezioni: l'unica modalità è tramite email, inviando agli indirizzi di posta elettronica indicata su Eures il proprio curriculum, una lettera di presentazione, i documenti attestanti il titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale.

Nella mail occorre indicare il numero di riferimento dell'annuncio di lavoro specifico pubblicato da Eures, altrimenti la candidatura non potrà essere presa in carico.