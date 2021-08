Continuano le assunzioni nella multinazionale del commercio elettronico Amazon. L'azienda, infatti, sta attuando un piano di selezione del personale al fine di reperire operatori di magazzino che opereranno nei centri logistici presenti in Italia. Nel dettaglio, il personale sarà inserito nei magazzini di Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo), Novara, Cividate del Piano (Bergamo), Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, Torrazza (Torino) e Colleferro (Roma).

Proseguono le assunzioni nei magazzini Amazon

Si tratta di una buona opportunità per molti giovani anche senza diploma, i quali potranno collaborare con professionisti del settore logistico e garantire continuità ai servizi di Amazon verso la clientela.

Lavorare in Amazon, infatti, vuol dire far parte di una realtà solida ed in un'azienda in continua espansione, dove i dipendenti avranno la possibilità di prendere parte a dei percorsi formativi che mirano all'apprendimento delle proprie conoscenze nel settore della grande distribuzione organizzata e nella logistica. Le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Amazon, infatti, affermano che l'azienda è interessata alle assunzioni per operatori di magazzino che saranno inseriti nei centri di distribuzione di Passo Corese (Rieti), Cividate del Piano (Bergamo), Vercelli, Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza (Torino), Colleferro (Roma), Novara e Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo.

Selezioni in corso per operatori di magazzino

Gli operatori di magazzino avranno un ruolo di responsabilità all'interno del punto logistico e dovranno occuparsi della movimentazione della merce, della catalogazione degli articoli, della regolazione del flusso della merce in entrata ed in uscita, oltre ad essere in grado di utilizzare le macchine per l'etichettatura e i transpallet per la movimentazione della merce.

Dovranno anche occuparsi dell'imballaggio degli articoli e dell'organizzazione delle consegne ai propri clienti.

I requisiti necessari per le assunzioni

Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessaria una pregressa esperienza maturata in settori analoghi, ovvero, come imballatore, addetto alla logistica, addetto alle spedizioni, allo smistamento o come operatore di magazzino.

E' preferibile anche un'esperienza nel settore ristorativo o nell'ambito retail. Inoltre, i candidati dovranno avere la patente B, disponibilità a lavorare su turni anche notturni ed una buona conoscenza della lingua italiana, mentre non viene richiesto il possesso di un titolo di studio specifico. Le candidature potranno essere inviate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale Amazon che mette a disposizione la piattaforma web per l'invio dei curriculum.