I termini di scadenza del Concorso Ripam 2021 volto all'assunzione di 2.736 amministrativi e funzionari a tempo indeterminato sono stati riaperti il 30 luglio con apposita rettifica in Gazzetta Ufficiale. Dunque, ci sarà ancora un po' di tempo per presentare domanda e candidarsi ai molti posti disponibili in qualità di funzionario o amministrativo.

Quando ci sarà il Concorso Ripam 2021

La Commissione Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni ha ripubblicato il bando a causa di alcuni cambiamenti alla prova selettiva e dell'aumento dei posti da coprire con nuove assunzioni.

La nuova scadenza del concorso RIPAM è stata fissata al 30 agosto 2021, ultimo giorno per inviare la propria domanda di partecipazione.

Requisiti richiesti per partecipare al Concorso Ripam

Come per ogni bando di concorso volto alla selezione di nuovo personale per l'amministrazione pubblica, ci sono alcuni requisiti generali da rispettare: oltre alla maggiore età, il possesso dei diritti civili e politici e dell'elettorato attivo, occorre non avere condanne che prevedano come pena l'esclusione dal lavoro presso pubblici uffici e non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un precedente impiego statale.

Nello specifico dei titoli di studio per ogni posizione, per potersi candidare a uno posti da Ispettore del lavoro presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro o come Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso" (disponibili alle dipendenze dell'INL e il Ministero del Lavoro) si deve essere in possesso di una tra le lauree in Giurisprudenza, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze Politiche oppure Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione.

Selezione Concorso Ripam, le prove e l'invio della domanda

I candidati che parteciperanno al concorso saranno valutati per titoli posseduti ed esami. Prevista una sola prova scritta computer based, che si effettuerà in più step non contestuali e anche in sedi decentrate. La prova si compone di quaranta quesiti a scelta multipla.

Si precisa che i requisiti richiesti per partecipare al bando devono essere posseduti dai candidati alla data del 19 dicembre 2019, ovvero la precedente scadenza del concorso Ripam, ora prorogata al 30 agosto 2021 come specificato in Gazzetta Ufficiale.

Chi ha già inviato la propria candidatura entro la precedente scadenza del bando non deve rinviarla, anche se comunque ha la possibilità di modificarla o integrarla.

Tutti coloro che intendono invece iscriversi ex novo, dovranno compilare per via telematica l'apposito modulo on line disponibile sul sito Ripam Portale Step One 2019, allegando la ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione pari a 10 euro e compilando il form con i propri titoli.