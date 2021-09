Amazon, nota multinazionale attiva nell'ambito del commercio online, ha dato il via libera a nuove assunzioni di personale volte al reperimento di operatori di magazzino da inserire nei diversi magazzini. Le candidature potranno essere inviate con la procedura tramite web.

Amazon ricerca personale in Italia

Lavorare in Amazon vuol dire far parte di un'azienda in continua espansione ed evoluzione tecnologica. L'azienda, grazie a nuove assunzioni, potrà contare su nuova forza-lavoro che servirà per garantire un alto standard di servizio al cliente.

Attualmente, infatti, secondo le Offerte di lavoro diramate sul portale Amazon, la multinazionale statunitense è interessata alle assunzioni per la figura professionale di operatore di magazzino da inserire nei poli logistici di Castelguglielmo/San Bellino in provincia di Rovigo, Cividate del Piano (Bergamo), Novara, Passo Corese (Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, Torrazza nella città metropolitana di Torino e Colleferro (Roma).

Assunzioni in corso per operatori di magazzino

Le risorse che riusciranno a superare le selezioni dovranno garantire e assicurare la corretta entrate delle merci in magazzino. Difatti, avranno un ruolo fondamentale nella ricezione degli articoli nel centro di distribuzione, nello stoccaggio della merce, nel prelievo e nella scansione degli ordini ricevuti dalla clientela, nell'imballaggio della merce e nella spedizione dei pacchi secondo la destinazione prevista.

Inoltre, dovranno occuparsi della movimentazione e della verifica dei colli all'interno del punto logistico, anche con l'ausilio di carrelli elevatori, oltre a risolvere gli imprevisti e le incongruenze riscontrati e segnalati dalla clientela.

I requisiti richiesti

Tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di Amazon dovranno avere un'esperienza nel settore logistico ed in particolare, viene richiesta una comprovata esperienza come addetto al magazzino, mulettista, imballatore o addetto al carico/scarico merci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Saranno indispensabili ancora delle competenze specifiche nel settore del catering, nel commercio e nell'ambito retail. Inoltre, i candidati dovranno avere delle ottime capacità di organizzazione e di pianificazione, propensione al lavoro di squadra e ai lavori manuali, disponibilità ad effettuare turni di lavoro ed essere automuniti.

Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online sul portale dedicato alle selezioni, dove potranno essere visualizzati tutti gli annunci di lavoro ed inviare il proprio curriculum per l'annuncio prescelto.