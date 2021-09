Assunzioni aperte nella società attiva nel settore dell'abbigliamento. Oviesse, infatti, ha dato il via libera alle assunzioni di personale da inserire nei punti vendita presenti sul territorio italiano. Nello specifico, ricerca addetti alle vendite e magazzinieri con esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata.

Aperte le assunzioni in Oviesse, candidature online

Le candidature per le selezioni potranno essere inoltrate solo utilizzando la procedura telematica presente sul portale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi", dove si potranno allegare i curriculum vitae.

Oviesse rappresenta una delle principali aziende italiane attive nell'ambito del commercio di abbigliamento e per il potenziamento delle risorse umane ricerca personale da inserire nella società controllata Upim, nelle sedi di Ventimiglia (Imperia), Lanciano in provincia di Chieti, Saint Christophe (Aosta), Firenze e negli store di Oviesse presenti a Gallarate in provincia di Varese.

Selezioni avviate per addetti alle vendite

Le posizioni aperte riguardano attualmente il profilo professionale di addetto alle vendite da inserire nello store di Gallarate (Varese) e Saint Christophe (Aosta) e Firenze che si occuperanno della gestione del punto vendita e di garantire l'operatività dell'area vendita, con il conseguente allestimento e riassortimento del punto vendita e del proprio reparto.

Inoltre, gli addetti forniranno un servizio di alto standard alla clientela e dovranno essere in grado di realizzare il layout delle vetrine e dell'indoor dei negozi.

Svolgeranno anche le attività di cassa e carico/scarico merci. Per partecipare alle selezioni non viene richiesto il diploma di maturità ma sarà necessaria una comprovata esperienza nel settore della moda e della grande distribuzione organizzata.

I candidati ideali, inoltre, dovranno avere delle spiccate doti commerciali, attitudine al problem solving e spiccate capacità di relazione.

I requisiti richiesti per gli addetti al magazzino

I magazzinieri, invece, opereranno nelle filiali di Lanciano (Chieti), Tivoli (Roma) e Ventimiglia in provincia di Imperia. Essi, saranno responsabili dell'omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne.

Inoltre, avranno il compito di garantire l'approvvigionamento del punto vendita e di garantire la corretta esposizione dei prodotti. In questo caso, sarà necessaria una pregressa esperienza nel settore logistico, passione per il fashion retail, attitudine al lavoro in team, attitudine alla risoluzione delle problematiche, capacità di organizzazione e di pianificazione e ottima propensione alle relazioni interpersonali. Le candidature per le assunzioni potranno essere inoltrate solo con la modalità telematica attraverso il portale Oviesse.