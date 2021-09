Poste Italiane è costantemente alla ricerca di nuovo personale, al fine di ampliare l’organico dei propri uffici, situati praticamente in tutto il Paese. Per gran parte delle posizioni lavorative aperte in questo momento, è sufficiente possedere il solo diploma di scuola superiore per poter proporre la propria candidatura.

In particolare è attualmente aperta la ricerca di operatori di sportello con conoscenza delle lingue (in varie regioni) e di consulenti mobili (nelle provincie di Cuneo e Vicenza).

Posti disponibili per operatori di sportello

In determinate regioni, invece, Poste Italiane è alla ricerca di operatori di sportello che abbiano conoscenza delle seguenti lingue:

inglese (richiesti in Lazio, Veneto, Lombardia, Sicilia, Toscana, Campania),

francese (richiesti in Lazio, Veneto Lombardia, Sicilia, Puglia),

arabo (richiesti in Puglia, Liguria, Emilia Romagna),

ucraina (ricercati in Emilia Romagna),

spagnola (richiesti in Lombardia),

cinese (ricercati in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna).

Anche in questo caso, è sufficiente il possesso del diploma di maturità e della lingua straniera.

Le domande dovranno pervenire telematicamente entro il 15 settembre.

Selezioni aperte per consulenti mobili

L'ultimo annuncio inserito sul sito web di Poste Italiane interessa il profilo di consulente mobile. Coloro i quali andranno a ricoprire questa carica dovranno occuparsi della fidelizzazione della clientela retail degli uffici postali, al fine di sviluppare il portafoglio clienti assegnato e raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

Tra i requisiti richiesti vi sono un'esperienza biennale nel settore bancario e assicurativo, orientamento al cliente, conoscenza normativa e dei mercati finanziari. Non è specificatamente richiesto il possesso del titolo di laurea, tuttavia nell'annuncio è indicato che il possesso del diploma di laurea in materie giuridico - economiche potrebbe essere considerato come requisito preferenziale.

Le assunzioni interessano gli uffici siti nella provincia di Cuneo e Vicenza e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 ottobre.

Come inviare le domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, attraverso il form appositamente messo a disposizione sul sito web dell’azienda. Ogni annuncio ha una diversa data di scadenza che quindi dovrà essere di volta in volta verificata.

La lista degli annunci attivi in questo momento è reperibile nella sezione "recruiting": coloro che sono interessati a candidarsi non dovranno far altro che selezionare il profilo di proprio interesse e accedere alla relativa scheda.

In presenza dei requisiti richiesti, i possibili candidati potranno cliccare sul tasto azzurro "invia la tua candidatura" e procedere all'inserimento dei propri dati anagrafici.