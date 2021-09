La multinazionale francese Decathlon ha avviato nuove assunzioni di personale volte al reclutamento di persone anche senza esperienza ma che abbiano una seria passione per lo sport. Nel dettaglio, le assunzioni riguardano addetti alle vendite e addetti al magazzino da inserire nei diversi negozi presenti in Italia.

Decathlon assume in Italia

Buone opportunità di impiego, quindi, per tutti gli amanti dello sport in genere e per coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una delle principali aziende operanti nel settore della grande distribuzione organizzata.

Decathlon, infatti, nata in Francia ma con i punti vendita in tutto il mondo, offre una vasta gamma di prodotti nel settore sportivo e, periodicamente avvia le assunzioni di personale al fine di potenziare gli organici nei propri punti vendita. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale, sta ricercando assistenti di vendita per le sedi di Villafranca (Verona), Ferrara, Gallarate (Varese), Grugliasco (Torino), Cairoli in provincia di Milano, Modena, Parma, Ticino (Novara) e Firenze, oltre alle assunzioni per operatori di magazzino da destinare nelle sedi di Castel San Pietro Terme (Bologna), Basiano (Milano), Brandizzo (Torino) e Maddaloni in provincia di Caserta.

Assunzioni in corso per assistenti alla vendita

Gli assistenti di vendita opereranno nel settore sport di montagna, fitness, running, atletica, ciclismo e sport invernali. Le risorse, infatti, dovranno garantire la promozione dei prodotti Decathlon facendo in modo che la gamma dei prodotti siano sempre aggiornati e disponibili.

Si occuperanno dell'assistenza alla clientela fornendo le informazioni necessarie al fine di rendere più agevoli gli acquisti e garantire un'esperienza di vendita piacevole e confortevole. Inoltre, dovranno occuparsi delle operazioni di incasso e partecipare alle operazioni di ricezione della merce, oltre ad assicurare l'approvvigionamento dei prodotti all'interno del punto vendita.

Per candidarsi non viene richiesto ne un diploma di maturità ne una pregressa esperienza ma saranno necessarie ottime capacità di comunicazione e di relazione e capacità nel lavoro in team.

I requisiti richiesti per operatori di magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, si occuperanno dello stoccaggio della merce, della preparazione delle spedizioni e dell'approvvigionamento dei punti vendita. In questo caso viene richiesto capacità di organizzazione, di pianificazione, disponibilità a lavorare su turni e flessibilità oraria. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica prevista sul portale Decathlon, dove sarà possibile allegare il curriculum.