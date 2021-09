Unicredit, noto istituto bancario e finanziario, sta portando avanti un piano di assunzioni volto al reperimento di personale da inserire con contratto a tempo determinato o indeterminato nelle varie filiali presenti a Milano, Torino, Bologna, Palermo, Roma, Napoli e Verona.

Continuano le assunzioni nell'istituto Unicredit

Nel dettaglio, le assunzioni sono aperte per la figura professionale di consulente di filiale che avrà la possibilità di sviluppare le proprie competenze nel settore finanziario e bancario anche con l'affiancamento di personale esperto e qualificato.

Unicredit, rappresenta una realtà in continua espansione e vanta della collaborazione di oltre 80 mila dipendenti. Per il potenziamento del proprio organico e della propria divisione commerciale, ha deciso di puntare su nuove risorse aprendo le assunzioni per consulenti di filiale da inserire nelle sedi di Milano, Bologna, Torino, Palermo, Roma, Verona e Napoli. Inoltre, si ricercano anche addetti Aml che, invece, opereranno nella sede di Milano e saranno inseriti con contratto a tempo pieno.

Avviate le selezioni per consulenti di filiale, i requisiti

I consulenti di filiale saranno il punto di riferimento per la propria clientela e dovranno proporre le migliori soluzioni finanziarie e assicurative svolgendo attività di consulenza.

Difatti, avranno il compito di promuovere l'utilizzo dei canali remoti e ampliare i punti di contatto con i clienti. Dovranno soddisfare e rispondere alle esigenze della clientela svolgendo attività di promozione dei servizi e prodotti offerti dall'istituto di credito, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Potranno candidarsi alla posizione di consulente di filiale tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: possesso della laurea in discipline economiche o giuridiche, predisposizione alla risoluzione delle problematiche, buon uso degli strumenti digitali, passione per il settore commerciale e finanziario, disponibilità alla mobilità mentre non è richiesta alcuna esperienza precedente.

Si ricercano anche addetti Aml

Le assunzioni sono rivolte anche agli addetti Aml che dovranno occuparsi del presidio di tutte le attività e i processi nell'ambito della normativa antiriciclaggio. In questo caso, le selezioni riguardano tutti coloro che abbiano una buona conoscenza del pacchetto Office, predisposizione all'elaborazione di documenti, attitudine al lavoro in team, conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza dei processi bancari. Gli interessati alle assunzioni in Unicredit potranno registrarsi sul sito istituzionale della banca e inviare il proprio curriculum vitae per la posizione desiderata con la possibilità di includere anche una lettera di presentazione.