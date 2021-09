Ottima occasione di lavoro per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale nel settore logistico e del trasporto di merce su strada. Le agenzie per il lavoro Temporary S.p.A, Monster, Adecco e GiGroup, infatti, hanno pubblicato nuove assunzioni per autisti/drivers con patente B da inserire in varie sedi presenti sul territorio italiano.

Assunzioni aperte per le sedi di Torino, Genova e Roma

Le attuali assunzioni riguardano le sedi di Torino, Riva del Garda (Provincia Autonoma di Treno), Roma, Pioltello (Milano) e Genova. Le risorse che desiderano candidarsi per le posizioni attualmente aperte potranno collegarsi direttamente sul portale delle agenzie per il lavoro Adecco, Manpower, Monster e Temporary S.p.A incaricati delle assunzioni ed inoltrare il proprio curriculum vitae.

Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato di un mese con possibilità di proroga o addirittura trasformazione a tempo indeterminato a seconda delle esigenze dell'azienda.

Aperte le selezioni per autisti con patente B

I cosiddetti drivers dovranno occuparsi della consegna della merce, organizzare i propri giri e svolgeranno anche le mansioni logistiche all'interno del centro di distribuzione. Difatti, saranno responsabili della ricezione della merce all'interno del centro logistico, dello smistamento, della catalogazione degli articoli, del caricamento manuale dei prodotti (peso massimo di 10 kg) e della consegna presso i destinatari. Per le suddette mansioni utilizzeranno il mezzo aziendale, un Ducato per il quale è richiesto il possesso della patente di guida.

I requisiti necessari

Gli interessati alle assunzioni, per candidarsi alla posizione di autista dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: patente B, dimestichezza nell'uso di palmari e di altri dispositivi elettronici ad esempio smartphone o applicazioni per il carico/scarico merci, esperienza precedente maturata nel settore logistico e nella mansione di guida di furgoni di medie dimensioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, tra i requisiti preferenziali, anche flessibilità oraria, disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì con possibilità di effettuare turni di straordinari, grande motivazione, orientamento al cliente e al risultato, ottime capacità di relazione con i clienti e attitudine all'organizzazione e alla pianificazione. Le risorse verranno inserite in azienda con iniziale contratto a tempo determinato che potrà essere soggetto a proroghe e lavoreranno dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.

Tutti coloro che vorranno candidarsi per la suddetta posizione potranno inviare il proprio curriculum vitae sulla piattaforma telematica delle agenzie per il lavoro che si occupano delle selezioni di personale.